Česká republika ho chválí za jeho službu muži z Okanda ve druhé světové válce

OCONTO – Po skončení druhé světové války byl Richard Jenkins a tisíce amerických vojenských soudruhů vysláni do tehdejšího Československa, aby stabilizovali zemi a udržovali pořádek.

Muž z Okanda byl jedním z mála lidí, kteří tu éru přežili, ale o téměř 77 let později obyvatelé České republiky nezapomněli, co ti vojáci dělali.

Dva čeští vojenští představitelé cestovali ve středu do Okanda, aby předali Jenkinsovu ministru obrany memento a osvědčení za jeho službu.

„Velice si vážíme lidí, jako je pan Jenkins, kteří pomohli osvobodit naši zemi.

Jenkins, kterému je asi 98 let, byl tímto respektem dojat.

„Nejde o mě,“ trval na svém. „Jde o Ameriku. Dokázali jsme to my, ne já.“

Klebetko vysvětlil, že medaile chtějí začít udělovat v roce 2020 – k 75. výročí konce války je 75 medailí.

Epidemie však tyto plány oddálila a ve východní části země to zatím udělali jen osmkrát. Více bude v následujících měsících nabízeno v západní polovině.

Ačkoli bylo v té době obtížné najít americké vojáky sloužící v Československu, Klebedko řekl, že je důležité, aby jeho země „pamatovala, že stále máme partnera“.

Ron Christensen, úředník státní správy okresu Okando, přečetl výstřižek z českých novin New Day z roku 1945 k označení odchodu amerických jednotek.

„V tuto chvíli si uvědomujeme, co pro nás Amerika udělala a pro naši politickou koncepci, jaké důležité aktivum americký politický systém představuje,“ napsal list. „Odvetné ruce nacistů zastavili přicházející Američané. Pilson to věděl a nikdy na to nezapomene.“

Jenkins „byl přímým účastníkem těchto událostí,“ řekl Christensen. „Byl tam v roce 1945. Akce na poctu panu Jenkinsovi je dnes příkladem nezapomenutelného odhodlání.

Jenkins byl členem 8. obrněné divize, která se pokusila rychle prorazit Hertgenskou divočinu na hranici Belgie a Německa, uvedl americký zástupce Mike Gallagher, R-Green Bay, v rekordním vstupu v Kongresu.

Jako součást 130. arzenálového praporu napsal, že Jenkins „poskytl významnou podporu k zajištění vítězství USA ve válce v Ardenách“.

Koncem května, jen několik týdnů po kapitulaci nacistického Německa, dostala 8. obrněná divize rozkaz pomáhat Československu při zpracování válečných zajatců, provozování táborů pro vysídlené osoby a zajišťování klíčových zařízení.

„Úspěšné osvobození Československa je dodnes oslavováno jako výsledek působivého úsilí amerických jednotek a Plzeňanů,“ napsal Gallagher. „Plzeňský festival v České republice oslavuje významný příspěvek Spojených států a našich sil k osvobození země od nacistické nadvlády. Bez hrdinů, jako je pan Jenkins, bychom nemohli slavit tuto svobodu.

Gallagherovy komentáře v pořadu přečetl člen Kerry Nimsek Skaleski. Státní senát chválí Jenkinsovu službu. Byly přečteny také dopisy Richarda Wimbergera a státního zástupce Elijaha Behnkeho.

Přestože si Jenkins pamatuje data a události té doby, uchovává si živé vzpomínky na děsivou scénu, které on a jeho soudruzi byli svědky – český lid zmasakrovaný nacisty a pohřbený tam.

„Všichni jsme byli naloženi do náklaďáku, abychom viděli masový hrob,“ řekl. „To je velmi děsivá věc.“

Jenkins viděl, že obyvatelé, kteří spolupracovali s Němci, byli nuceni vykopat místo s ostatky nejméně 250 lidí.

„Je to nepořádek… shnilé mrtvoly několik stop hluboké,“ řekl. „Neumím si představit, jak špatné to bylo.“

Jenkins, původem z Watersmeet, Michigan, absolvoval střední školu v roce 1942. Jako mnoho lidí v této oblasti jsem před nástupem do služby dostal práci v Detroitu.

Po válce Jenkins využil GI Bill of Rights, aby navštěvoval vysokou školu a naučil se navrhovat komponenty pro televizory. Když se zúčastnil výstavy v Chicagu, všiml si stánku v Okandu.

Přišel do Okonda a spolupracoval se zesnulým Peterem DeWittem, který vyvinul Holt Instrument Laboratories, které vyvinuly různá zařízení pro měření elektrické zátěže používaná k měření elektrických systémů na ponorkách.

Po uzavření společnosti pracoval jako elektroinženýr ve společnosti Schreiber Foods v Green Bay.

Spolu s čestnou medailí a průvodním certifikátem o osvobození Československa obdržel Jenkins od dalšího důstojníka, majora Johna Beckera, láhev české kořalky a od manželek důstojníků kytice.

„Jsou jedlé?“ Jenkins se vtipně zasmál.

Becker mu řekl, aby si vzal bylinný likér „dobrý pro váš žaludek“, ale „v malých množstvích“.

„Já nepiju,“ protestoval Jenkins mírně.

„No,“ odpověděl Becker, „to je dobré pro vaše přátele.“

Příbuzný:Okresy Oconto, Marinette, Forest a Florence se snaží zvýšit počet diváků ATV / UTV s pomocí grantu ministerstva cestovního ruchu.

Příbuzný:Poté, co přitáhl kolo a obvinil Okanda ze střelby na muže, muž vinu popřel.

Další zprávy o okrese OCONTO:Podívejte se na naše webové stránky!

Kontaktujte Kenta Dempse na čísle (920) 354-6075 nebo [email protected].