Registrace je otevřena pro Abarth Rally Cup – FIA ERC

Registrace jsou otevřené pro Abarth Rally Cup založený na ERC

Registrace je otevřena pro třetí ročník Abarth Rally Cup **, modelové řady, která se koná v rámci FIA European Rally Championship v Abarthu 124.

Po dvou závodech na štěrku a čtyřech na asfaltu čeká na řidiče vybavené Pirelli vzrušující sezóna, která si užije rozmanitost a výkon italských sportovních vozů.

A s celkovým prize poolem 169 000 EUR již roste zájem konkurentů, kteří doufají, že budou sledovat stopy bývalých vítězů Andrey Mabellini (2020) a Andrea Nocita (2019).

Francesco Morosini, Senior Brand and Racing Manager společnosti Abarth, uvedl: „I v roce 2021 pokračuje závazek společnosti Abarth Racing vůči rally světu a je znovu zahájen sérií, kterou řidiči a navigátoři stále více oceňují, a to i díky svému velkému cenovému fondu. .

“V posledních třech sezónách se Abarth 124 Rallye osvědčil jako světový lídr mezi RGT a že Abarth má závody ve své DNA. Jak ho učil Carlo Abarth, jednou z jeho misí je pomáhat mladým řidičům růst. Ve skutečnosti, ve světě rally to byly první dvě verze mistrovství v rally. “Abarth Rally Cup se dvěma zeměmi do 30 let, Andrea Nocita a Andrea Mabellini. Doufáme, že můžeme i nadále poskytovat výchozí bod na mezinárodní scéně . “

Kalendář Abarth Rally Cup 2021:

první kolo: 77 Polsko Rally (štěrk), 18. – 20. Června 2021

Druhé kolo: Rally Liepaja (Lotyšsko, štěrk), 1. – 3. července 2021

Třetí kolo: Roma Capitale Rally (Itálie, asfalt), 23. – 25. Července 2021

Čtvrté kolo: 50. česká rally barum ve Zlíně (asfalt), 27. – 29. Srpna 2021

Páté kolo: Maďarská rally (asfalt), 22. – 24. Října 2021

6. kolo: Rally Kanárské ostrovy (asfalt), 16. – 18. Listopadu 2021

Kolo s penězi po prohlídce:

První místo: 10 000 eur

Druhé místo: 8 000 €

třetí místo: 6000 eur

Peněžní cena na konci sezóny pro vítěze poháru Abarth Rally: 25 000 eur

Noví vítězové ERC Abarth Rally Cup

2020: Andrea Mabellini (Itálie)

2019: Andrea Nocita (Itálie)

Více informací o Abarth Rally Cup: Francesco Italo Senesi, [email protected]

Systémy: Abarth Rally Cup 2021 – sportovní předpisy

** Podléhá schválení FIA Mezinárodní automobilovou radou