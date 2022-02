Judy Murrayová vrací úder kritikům, kteří ji nazývají „arogantní matkou“, protože otci by se nedostalo stejného zacházení

Judy Murray otevřeně řekla, že je nazývána „arogantní matkou“, protože tvrdí, že otci by se nedostalo stejného zacházení.

Dvaašedesátiletá žena čelila roky veřejnému zkoumání a zneužívání a říká, že byla popisována jako „noční můra“ otce za to, že podporovala své dva syny, wimbledonského šampiona Andyho a sedminásobného grandslamového šampiona ve čtyřhře.

Jodi byla přistižena v davu ve Wimbledonu v roce 2005, jak tleskala, usmívala se, bušila do vzduchu a vyceňovala zuby, když 18letá Andy nečekaně postoupila do třetího kola a později hrála na centrálním kurtu.

Řekla matka dvou dětí Radio Times Nemůže uvěřit, jaká reakce by nastala, kdyby tam byl otec, aby podpořil své děti.

„Kdybych byla táta, který by dělal to samé, byl by považován za velmi podporujícího,“ řekla v rozhovoru pro časopis.

„Zatímco jsem byl noční můra otravný rodič, bla bla bla.

„Snášel jsem to roky, dokud jsem nedostal milost, když Andy vyhrál Wimbledon.“

„Zvládla jsem to s tím, že jsou to lidé, kteří mě znají, komu na tom záleží, ale stejně tě to bolí,“ dodala.



Obrazový kredit: Getty Images



Toto je druh nevýslovného propadu, který pomohl definovat její kariéru tenisové trenérky, a nyní chce pomoci ostatním naučit se, jak se vyrovnat, když čelí takovým problémům.

„Potřebujeme stále slyšet hlasy, vidět tváře a zajistit, aby šanci dostali dost dobří lidé,“ řekla Radio Times.

„Budeme pokračovat v těchto rozhovorech za pět nebo deset let? Doufám, že ne.“

Kola změn se ale pomalu točí.

V 10dílném seriálu Driving Force na Sky TV v roce 2020 Jodi vysvětlila, jak jako rodič musí být velmi mimo cestu svých dětí ke slávě.



Obrazový kredit: Getty Images



„Pokud se chystáte vzít mladého sportovce na cestu, která by ho mohla dovést ke slávě, musíte je připravit na vše, co bude součástí této cesty,“ řekla vážně.

„A nejen je, a také jejich nejbližší rodiny, protože se to týká každého.

„Během Wimbledonu 2005 jsem se tak trochu vplížil do centra pozornosti.

„Povaha tenisu – zvláště Wimbledonu – pokud se díváte v televizi, neexistují žádné reklamní přestávky a kamery a komentátoři potřebují kam jít.

„Takže jsem zjistil, že mě hodně bouchají a obrázky, které o mně používali, byly vždy ty agresivní.“

„Kdyby moje děti hrály ragby, kriket nebo fotbal, byla bych ztracená v davu se všemi ostatními rodiči, nikdo by mě nikdy neviděl,“ pokrčila rameny.

„Povaha tenisu vás staví do centra pozornosti tak, jako to snad žádný jiný sport nedělá, když rodič sleduje své děti, jak hrají, a podporuje je.“

Celý rozhovor Judy je nyní k dispozici k přečtení na Radio Times.

