09/05/2022 Akce je nyní kvalifikačním festivalem pro kategorii krátkých filmů Oscar a stává se prvním filmovým setkáním, kterému se toto ocenění v České republice dostalo.

sousedů sousedů Autor: Ann Laurie Davis a Leo Marchand

The Mezinárodní festival animovaných filmů ANIFILM (10.-15. května), věnovaný sledování aktuálních trendů a technologií v animačním sektoru, se připravuje na 21Svatý Uvolnění. Nejnovější kolekce animace bude představena v šesti soutěžích. Kromě hraných a krátkých filmových formátů festival představí různé formy animace napříč studentskými filmy, abstraktními i naučných děl, hudebními videoklipy, filmy s virtuální realitou a v neposlední řadě videohrami. Evropské projekty dominují v Mezinárodní soutěži hraných filmů, kde se oslavuje uvedení filmu v hlavní roli Jonas Boeher Rasmussenmobilní dokument utéct zamknu klaksony Ari Follman‚s Kde je Anne Franková? A Alessandro Rac‚s Yaya e Lenny – Svoboda chůze A Linda Humbachová‚s opičí hvězda Také vnitřní pocit můj slunečný žaludek podle Michaela Pavlatová A Florence Maila‚s průchod . sousedů sousedů podle Ann Laurie Davisová A Leo Marchand Bude také vysílán v Mezinárodní soutěži hraných filmů.

Program je plný „klaunů, komedií, vtipů, satiry, gagů, lvů a dalšího humoru“, např. 21.Svatý Edice, která oslavuje animovaný humor, s nejširším možným rozsahem Looney Tunes, přes politické vtipy, až po šibenice, šokující humor a všestranně kontroverzní animaci v Půlnočním oddělení. Jedním z festivalových hostů bude americký malíř Bill Plimptonkterý představí své krátké práce a jejich přednosti, Vzal jsem si cizího muže! A podvádět.

Kromě představení nejlepší současné ukrajinské animace (včetně speciální sekce pro ukrajinské filmy pro děti) ANIFILM uvede širokou škálu české produkce od hraných, studentských prací a seriálů, přičemž nejlepší animovaný film obdrží Cenu České televize. . Mezi místní podniky Diana Cam Van NguyenováUznávaná animace krátkých postav milovat tátu (viz rozhovor), Suzy na zahradě podle Lucie Šenková A Andrea Silešová‚s sestry. Festival také upozorní na nová média, s díly virtuální reality jako např Hubert MrozPohlcující průzkum původu Cthulhu Mythos v Dagon: od HP Lovecrafta dokument o ohroženém domorodém jazyce, Kusunda podle Gayatri Parameswaran A Felix tě povede. Pohlcující akci doprovázejí interaktivní projekty s 15 videohrami, včetně atmosférického ručně vyráběného puzzle dobrodružství vyrobeného výhradně z papíru, PapitoraHra na průzkum otevřeného světa sobolíVyznačuje se uměleckým stylem inspirovaným díly Jeana „Mobiuse“ Girouda.

Festival také připravil industriální program, který zahrnuje několik přednášek na témata vývoje videoher a významu paměti a identity ve vizuálním designu. Panel Work In Progress představí tři připravované celovečerní animační projekty: The Muppets Movie velké bydlení podle Kristýna DuvkováO obezitě u dětí. Situační komedie o rodině pavouků Film Websters podle Kateřina Kirikisová; A Emilio Ramos“ Hantana motivy Bohumila Hrabala a jeho knihy z roku 1976 Příliš hlasitá izolace. Kromě toho bude festival hostit největší místní networkingovou událost, Animarket Creatoolaspolupořádá s Asociace českého animovaného filmuVítání místních profesionálů pracujících v oblasti animace, vizuálních efektů, videoher a virtuální/rozšířené reality. A co je nejdůležitější, letos se ANIFILM připojil k Akademii filmových umění a věd jako festival způsobilý pro kategorii Short Film Awards. Vítěz mezinárodní soutěže krátkých filmů ANIFILM tak bude moci studovat v kategorii krátkých animovaných filmů na udílení cen Akademie. Rallye se stala první akcí svého druhu v České republice s tímto oceněním.

21Svatý Mezinárodní festival animovaných filmů ANIFILM se bude konat v Liberci od 10. do 15. května; K dispozici je celá sada tady.