Praha – Reuters Měsíc.

Budapešťský index BUX vzrostl o 1,5 procenta při více než 3procentním nárůstu akcií MOL po obnovení rafinérských a petrochemických marží, které přilákaly investory.

V Praze PX vzrostl a usadil se nad úrovní 1100, aby zůstal poblíž maxim, která byla naposledy pozorována před pandemií COVID-19 na trhy v únoru 2020.

Rytmus trhu je rally akcií užitkové zóny ČEZ, protože investoři očekávají po prodeji některých zahraničních aktiv štědré dividendy.

Akciové trhy ve střední Evropě se v posledních měsících odrazily kolem vrcholů poté, co se globální trhy vzpamatovaly.

Praha letos získala téměř 8% a Budapešť a Varšava se zvýšily o 2–4%.

Podle posledního průzkumu agentury Reuters vedly zisky také měny a analytici vidí další vzestup.

V Polsku zlotý v úterý 0926 GMT klesl o 0,15% na 4,552 vůči euru poté, co PMI ukázal budoucí růst průmyslu, ačkoli sentiment se nezlepšil až tak, jak se očekávalo.

Trhy rovněž očekávaly polské rozhodnutí o úrokových sazbách, které má být vydáno ve středu, přičemž se nepředpokládala žádná změna, ale zaměřila se na to, co by banka mohla říci poté, co inflace vyskočila mimo cílové rozmezí tvůrců politiky.

„Výsledky zasedání rady pro měnovou politiku slibují, že budou zajímavé tváří v tvář nedávnému nárůstu inflace,“ uvedla Bank of Millennium.

České trhy se také ve čtvrtek těší na zasedání politiky centrální banky. Česká banka je považována za první banku v regionu, která později v tomto roce začala zvyšovat úrokové sazby.

Přední koruna v regionu se ziskem 1,5 procenta v roce 2021 sklouzla o 0,2 procenta na 25,84 za euro, když se v předchozím zasedání dotkla nejvyšší úrovně od února.

“Když jsme se dostali na úroveň 25 800, došlo k dobrému toku,” řekl jeden obchodník.