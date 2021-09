Tato 70letá Indka za posledních 25 let navštívila 66 zemí. A nezpomaluje

(CNN) – Sólové cestování nebylo před 25 lety považováno za bezpečné, ideální ani módní pro indické ženy.

Ty, které cestovaly samy, byly často kritizovány za to, že se vzpíraly kulturním a společenským normám – byly odmítány jako tvrdohlavé svobodné ženy, kterým nezáleželo na jejich bezpečí.

Ale to neodradilo doktora Sudhu Mahalingama. Když se blížila k pracovním cestám svého manžela do zahraničí, chopila se příležitosti, aby využila své dobrodružné stránky.

Její manžel, který neměl rád průzkum, by požádal Mahalingam, aby navštívil památky s místním průvodcem. Nelíbily se jí ale plánované výlety a balené zájezdy.

Doktor. Sudha Mahalingam na návštěvě Machu Picchu, Peru. S laskavým svolením Sudha Mahalingam

„Balíkové výlety jsou velmi očekávané,“ řekla CNN Travel. „Ukazují ti, co chtějí ukázat, ne to, co chceš vidět.“

Před dvěma desetiletími Mahalingam opustila práci ve velké tištěné žurnalistice a změnila svou kariéru, aby se mohla věnovat energetickému výzkumu. Brzy začala dostávat pozvání vystoupit na mezinárodních konferencích v zemích produkujících ropu a otevřel se jí svět cestování.

Parašutismus v Austrálii, trekking na Borneu

Vzhledem k hektickému plánu řízení práce a rodiny Mahalingam často neměla čas organizovat své cestování, takže většina jejích raných cest byla překvapivá a neplánovaná.

Přistála v České republice bez platného víza, byla vyzvána k nalezení vegetariánského jídla v Číně, byla omylem zavřena v památníku v Íránu a na letišti v kenském Nairobi byla zatčena bez důkazů o očkování proti žluté zimnici.

Mahalingam navštívil ostrovy Galapágy v Ekvádoru v roce 2013. S laskavým svolením Sudha Mahalingam

Přestože Mahalingam někdy cestuje s přáteli, většina jejích cest je sólo.

Její poslední mezinárodní výlet, vidět lemury na Madagaskaru v roce 2019, byl jedním z jejích oblíbených dobrodružných okamžiků.

Z lodi vezměte řeku Tsiribihina, dokud se nedostanete do Tsingy na západním pobřeží Madagaskaru, říká Mahalingam.

“Tsingi je plné zubatých čepelí podobných skalních útvarů, které vyčnívají přímo do nebe. Je velmi strmé a velmi obtížné vylézt na tyto skály a trhá to ruku i nohu. Ale po výstupu na druhou stranu vidíte bytosti, které jinde na Madagaskaru nevidět. “

Dalším dobrodružstvím, které poznamenalo Mahalingam, byla její cesta na Borneo v jihovýchodní Asii.

“Všude se plazili plazí a hromady listí vysoké metr. Dej nohu dolů a nebudeš vědět, jestli se ti had stočí kolem nohy, nebo tě štípne štír. Celou dobu se rojil. Já Byl jsem také v amazonské džungli, ale byla to procházka ve srovnání s Borneem. “

Mahalingam se věnoval také různým dobrodružným sportům, včetně potápění a kitesurfingu. Také jsem cestoval do základního tábora Everestu a ve věku 66 let jsem seskočil s padákem do australského Uluru.

Sedmdesátník navštívil Tibet v roce 2017. READ Oceněná česká nevládní organizace získala grant ve výši 1 milionu EUR na školení žen a mládeže v oblasti informačních technologií | Deník sociálních projektů S laskavým svolením Sudha Mahalingam

Nevěří však, že tyto činnosti jsou důležité, protože je může dělat každý, pokud má peníze.

Byly doby, kdy se ocitla v nebezpečných situacích, včetně jedné noci v Kašmírském údolí v roce 1997. Cestovala s cizincem – armádním důstojníkem, který ji požádal o výtah – a po několika hodinách uviděli auto minolovky, které k nim jelo od v opačném směru, čištění silnice od potenciálních výbušnin.

Další den na cestě na letiště Mahalingam řekl, že auto, ve kterém byla, zasáhla kulka ozbrojený

“Kašmírský výlet nebyl nijak zvlášť stresující, ale ukázalo se, že je velmi odlišný, než by se dalo očekávat. V minulosti to byla zábava. Řidič jel jako blázen a byli jsme zastřeleni.”

„Kulky projely autem a jedna z nich narazila do nárazníku. Seděl jsem vzadu a už jsem se smál. Neuvědomil jsem si, jak vážné to bylo. Bylo to vzrušující. Teď, když se ohlédnu, myslím, že ona možná říkal: ‚Je to tak hloupé. ‘“

zasažená epidemií

Mahalingam však upozorňuje, že se snadno nestresuje a při každé jízdě vždy hledá prvek zábavy.

Travel ji také naučil věřit v lidi a posílil její víru v lidskost.

Při návštěvě vzdálených zemí a neznámých kultur si uvědomila, že existuje mnoho způsobů, jak žít život.

Říká, že domorodci, které potkala například v Austrálii, žijí v souladu s přírodou.

Mahalingam říká, že její cesty jsou často překvapivé a neplánované. S laskavým svolením Sudha Mahalingam

„Mají velké uznání pro Zemi a respektují vše živé a nevěří, že lidé jsou nadřazení,“ dodává.

Návštěva chaty Ghutul a trávení času s kmeny Bastarů v indickém státě Chhattisgarh byla pro Mahalingam dalším vrcholem.

V tradici Ghotul přicházejí mladí kmenoví chlapci a dívky, pracují a žijí spolu, dokud se nemohou rozhodnout pro jednoho konkrétního partnera na celý život, říká.

“Byl to velmi nádherný způsob života. Není ostuda zkoušet různé partnery a usadit se pro správnou osobu. V (indické) společnosti pohrdáme jakýmkoli kontaktem mezi pohlavími, ale zde respektují to, co je přirozené, a nechávají tomu čas.” prosperovat, “říká Mahalingam.

Mezi mnoho treků Mahalingamu patří návštěva základního tábora Annapurny v Nepálu. READ REACT-EU po kritice financuje české zdravotnictví namísto šaten - EURACTIV.com S laskavým svolením Sudha Mahalingam

Pobyt v zenovém buddhistickém klášteře v Kjótu, návštěva Galapág, 24denní trek do Mustangu v Nepálu a setkání s lidmi jako Drukpa, kteří žijí v drsných klimatických podmínkách a stále jsou vítáni a jsou šťastní, to byly zkušenosti, které mě ponížily.

Nyní, když vstoupila do svých sedmdesáti let, Mahalingamova touha po cestování nezmizela.

V posledních měsících jsem se kvůli globálním pandemickým cestovním omezením zaměřil na domácí cestování – včetně mnoha výletů.

“Cestovala jsem do Goa, která jela z Bangalore 16 hodin jízdy,” říká. “Odtamtud jsem cestoval do Dandeli a potom do Gokarny. Pak jsem na další cestě jel do Belur Halpid, kde jsou dva chrámy Hoysala, a zůstal jsem tam dva dny. Jel jsem také do Hampi, což je osm hodin jízdy od Bangalore. Příští týden pojedu do Korgu “.

Až se celý svět znovu otevře, chcete si procvičit plavbu na palubě Slavné jachty Clipper Drahé, ale jednou za život zážitek.

“Před několika lety jsem se setkala s týmem Clipper v Belfastu v Severním Irsku, a přestože jsem stále fit a schopná, ráda bych se zúčastnila jedné z fází Clipper po celém světě,” říká.

Kolumbie, Patagonie, Chile a Argentina jsou další místa, která Mahalingam doufá, že v budoucnu navštíví.

„I kdybych dalších deset let cestoval každý rok na tři místa, svůj kontrolní seznam bych nedokončil. Je toho příliš mnoho!“ uznat.

Horní fotka: Ve věku 66 let skočil doktor Sudha Mahalingam v australském Uluru.