Fire Emblem Heroes Choose Your Legends Bylo odhaleno 5 jednotek

Návrhy postav pro Vyberte vítěze hlasováním v pátém kole svých legend zveřejněno v souboru Fire Emblem Heroes Aktualizace videa. Ukažte letošní prezentaci Feed Channel „Brave Heroes“, kde se představí vítězové Gatekeeper a Marianne (oba od Fire Emblem: Three Housesvicemistr MarthStínový drak) a Eirika (posvátné kameny).

Gatekeeper, vítěz letošního hlasování, je zelená pěchotní jednotka. Používá svou speciální dovednost Gatekeeper: Nothing to Report, The Charging Horn, neděditelnou knihu, která se spoléhá na pomoc blízkých spojenců. Má také jedinečnou dovednost a podrobnou zprávu, která brání nepřátelům projít poblíž.

Speciální dovednosti získala Marianne také jako vítězka ženské divize. Její speciální dovednost dává tanku Requiem blízkého hrdiny další tah. Bude vypadat jako pěchotní jednotka, která nese bezbarvou knihu. Jeho normální verze, modrá verze pěchoty, to dokázala Fire Emblem Heroes debut v březnu.

Marth, druhý v žebříčku Choose Your Legends 5, byl šampionem první hry a je do značné míry považován za franšízora. Tím, že se objevil, se stal oblíbeným fanouškem Super Smash Bros. Série. Jeho verze Brave Heroes bude znamenat Marthovo šesté vystoupení v Fire Emblem Heroes. Má jedinečnou speciální schopnost, Shining Emblem.

Erica, která v minulých letech téměř ztratila čest, se připojuje ke skupině jako kapitán kavalérie. Erica: Schopnost Moonlight, kterou slíbil restaurátor, jí umožňuje pohyb po útoku a zároveň poskytuje další blahodárné efekty.

Všichni čtyři hrdinové se do hry zapojí 17. srpna 2021. Hráči si mohou zdarma vybrat jednu z jednotek. Další aktualizace prezentace zahrnovaly nárůst dračích květin, které mohli hráči použít v každé jednotce.

Můžete se podívat na všechny informace, které byly odhaleny v show kanálu Feh níže.

Fire Emblem Heroes K dispozici pro zařízení Android a Apple iOS. the Fire Emblem Heroes Banner Brave Heroes s Gatekeeperem, Marianne, Marthem a Eirikou bude k dispozici od 17. srpna 2021 do 6. září 2021. Čtyři hrdinové budou i nadále k dispozici jako nesoustředěné jednotky i po tomto datu.