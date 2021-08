Středisko bylo v Gaze bombardováno kvůli párty smíšených pohlaví

Bianco Resort, jeden z Pásmo Gazy Minulý čtvrtek byly na luxusní turistická místa s výhledem na moře napadeny výbušným zařízením.

K útoku došlo poté, co islámští extremisté obvinili resort z držení a Párty pro smíšené pohlaví . Nikdo nebyl zraněn, ale zeď obklopující letovisko byla poškozena.

Za útokem palestinské zdroje obvinily teroristy patřící k salafistickým džihádistickým skupinám.

Skupiny inspirované Islámským státem (ISIS) v Pásmu Gazy obvinily letovisko z pořádání koncertu pro muže a ženy na pláži Beit Lahia v severním Pásmu Gazy.

Někteří členové skupiny uvedli, že varovali majitele, aby událost nekonal, ale on varování ignoroval.

Teroristé z Salafi-jihadi se s nimi pravidelně střetávají míchání členů v pásmu Gazy za poslední desetiletí. Hamas také zatkl a zabil některé členy skupin.

5. srpna Issa Miqdad, jeden z mužů přidružených ke skupinám, napsal na Facebook: „Dnes jsme šli do letoviska Bianco popřít zlo, než se to stane, protože zítra toto letovisko uspořádá na pláži smíšený koncert. Beit Lahia . Proto se ptáme [Hamas] Vláda zastavit toto zlo, než se to stane. Vyzývám všechny kazatele a šejky, aby toto zlo veřejně odsoudili poté, co majitel odmítl naši žádost o nevečer. “

Palestinci v Pásmu Gazy reagovali na bombardování letoviska se smíšenými pocity. Někteří vyjadřovali uznání pachatelům, zatímco jiní útok odsoudili.

Palestinské centrum pro lidská práva se sídlem v Gaze útok ostře odsoudilo a uvedlo, že si klade za cíl zastrašit obyvatele Pásma Gazy.

Středisko naznačuje, že toto středisko je moderní a soukromý investiční projekt, který se otevřel v polovině minulého měsíce a byl postaven na ploše 12 akrů, zaměstnává přibližně 120 pracovníků, a od svého otevření si získal velkou popularitu. Řekl v prohlášení. Zdůrazňujeme důležitost podpory takových projektů, které přispívají k podpoře domácího cestovního ruchu, modernizaci palestinského hospodářství, vytváření pracovních příležitostí pro mládež a zmírňování dopadů obléhání. [on the Gaza Strip]. “

A požadovalo, aby byla proti všem, kdo se podíleli na tomto „trestném činu“, podniknuta právní opatření.

Podle vyšetřování PCHR v pátek přibližně ve 23:55 neznámé osoby zasadily výbušné zařízení poblíž severovýchodní stěny letoviska a odpálily jej. Exploze vedla ke zhroucení částí zdi.

Majitel resortu Suhail El-Sakka, který žádost odmítl, řekl, že minulou středu do resortu přišel muž a požadoval, aby zaměstnanci zrušili večírek, který byl naplánován na následující večer. Řekl, že povolení získal od ministerstva vnitra ovládaného Hamásem.

Zdroj blízký Hamasu uvedl, že v souvislosti s bombardováním byli zatčeni někteří podezřelí.

Řada palestinských frakcí, včetně PLO-leninská marxistická Lidová fronta za osvobození Palestiny, Demokratická fronta za osvobození Palestiny a Palestinská lidová strana (dříve palestinská komunistická strana) útok na resort odsoudila a vyzvala Hamas najít pachatele.

Frakce uvedly, že výbuch odrážel rostoucí vliv skupin inspirovaných ISIS v Pásmu Gazy.