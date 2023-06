Obiña se chystá stát se prvním Filipíncem, který se kvalifikuje do Paříže 2024

Když se EJ Obiena zúčastní tří turnajů od příštího týdne, bude mít v mysli přesně jednu postavu: 5,82 m.

A to je výška, kterou v nedávné minulosti několikrát vyčistil, díky čemuž přichází do kvalifikačního období na olympijské hry v Paříži v roce 2024 s jistotou, že to musí udělat a udělat co nejdříve. .

„Cílem je co nejdříve se rovnou kvalifikovat (na olympiádu),“ řekl Obienna, když se těší na cestu zpět na hry poté, co jeho kampaň v Tokiu v roce 2021 neskončila dobře.

Jakýkoli turnaj schválený World Athletics od 1. července může být použit jako odrazový můstek do nablýskané francouzské metropole. Bauhaus-Galan se bude konat 2. července ve švédském Stockholmu, první z těchto akcí, protože Obiena má jasnou šanci stát se prvním Filipíncem. se přímo kvalifikovat do her.

‚IM v dobrém zdraví‘

Následuje třetí místo na světě, Sauteville International Meet ve francouzském Rouenu 7. července před cestou do Asie do Bangkoku v Thajsku ve dnech 12. až 16. července s trenérem Vitalijem Petrovem na mistrovství Asie v atletice.

„Připravuji se na tyto turnaje a teď je dobré, že jsem zdravý,“ řekl Obienna.

Obiena před svým působením ve Stockholmu, kde by měl před domácím publikem oslnit olympijský a světový šampion Armand Duplantis, v úterý zmokl na ostravské Zlaté tretře v České republice.

Od Tokia 6 stop vysoký syn bývalé hvězdy skoku o tyči Emersona Obiiny dramaticky pokročil, několikrát zopakoval své osobní maximum a před dvěma týdny dosáhl vrcholu šestimetrovým skokem na Bergen Jump Challenge v Norsku.

proti nejlepším

Získal bronzovou medaili na mistrovství světa v atletice v roce 2022 v Eugene v USA, první filipínskou medaili na mistrovství světa v atletice. Dokonce zlomil auru nezdolného Duplantise poté, co loni porazil světovou jedničku v belgickém vydání Diamantové ligy.

Před téměř dvěma týdny se utkal s Obiinou Duplantisovou v Almas League-Bislet v Oslu a skončil třetí za světovým rekordmanem a druhým Christopherem Nielsenem ze Spojených států.

Obiena se s těmito giganty znovu setká na mistrovství světa v atletice 2023 od 19. do 27. srpna v maďarské Budapešti, než se 27letý hráč z Tonda v Manile uchází o zlato na 19. Asijských hrách v čínském Chang-čou. 23. září až 8. října, kde byl instalován jako silný výběr, který vyhrál zlato.

„Doufám, že už jsem se do té doby kvalifikoval (na olympiádu). Moje motivace vyhrát je stále důležitá a musím to tak udržet,“ řekl Obienna.