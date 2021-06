BoE trvá na tom, že rostoucí inflace je dočasná, protože politika pokračuje

Bank of England zvýšila prognózu inflace, ale úředníci trvali na tom, že zvýšení sazeb bude dočasné, protože udržují stimul na místě pouze s jednou neshodou.

Bank of England očekává, že spotřebitelské ceny vzrostou o 3%, což je o půl bodu více než její odhad před šesti týdny, a to díky vyšším cenám energií a komodit. Očekává se, že se tyto účinky rozplynou, což dá politickým činitelům prostor, aby tempo ekonomických stimulů ponechalo beze změny.

Úředníci pod vedením guvernéra Andrewa Baileyho jednomyslně hlasovali pro udržení referenční úrokové sazby na 0,1% a na úrovni 8-1 pro udržení tempa nákupů dluhopisů, přičemž do konce letošního roku by se měla zaměřit na 895 miliard liber (1,2 bilionu dolarů). Hlavní ekonom Andy Haldane, který tento měsíc odstoupil z devítičlenného výboru pro měnovou politiku, loboval za snížení stimulu.

Zbytek výboru uvedl, že ekonomika stále trpí velkou recesí, která se vytvořila během odstávek, které během pandemie přinutily tisíce podniků zavřít. Banka zopakovala, že nemá v úmyslu zpřísnit politiku, dokud nebudou jasné důkazy o tom, že inflace zůstane po delší dobu nad cílem.

„Předpokládalo se, že nadbytečná kapacita v ekonomice bude odstraněna, jakmile se zrychlí aktivita, a očekává se dočasné období zvýšené poptávky,“ uvedla Bank of England ve čtvrtek ve svém prohlášení. Na trajektorii úrokových sazeb se očekávalo, že se inflace ve střednědobém horizontu vrátí na přibližně 2%. “

Výnos britských desetiletých státních dluhopisů po rozhodnutí klesl. Rovněž byly vyplaceny sázky na peněžním trhu na dvouměsíční zvýšení sazeb Bank of England do srpna 2022.

Nová prognóza inflace Bank of England odráží rostoucí celosvětové obavy z možnosti, že by se spotřebitelské ceny vymkly kontrole. Federální rezervní systém minulý týden zvýšil očekávání týkající se zvýšení úrokových sazeb, zatímco centrální banky v Maďarsku a České republice již v posledních dnech začaly zvyšovat výpůjční náklady.

Inflace poprvé za téměř dva roky minulý měsíc neočekávaně vyskočila nad 2% cíl banky, což vyvolalo spekulace o tom, kdy budou tvůrci politik nuceni stimuly zmírnit. Rostoucí menšina ekonomů nyní očekává růst úrokových sazeb někdy příští rok.

Prozatím se tvůrci politik v Bank of England a Treasury zaměřili na podporu milionů pracovníků, kteří jsou buď bez práce, nebo na dovolené poté, co omezení koronaviry donutila tisíce podniků zavřít. Bank of England očekává, že míra nezaměstnanosti ve třetím čtvrtletí dosáhne 5,4%, než v příštím roce poklesne zpět pod současnou úroveň poblíž 5%.

Tvůrci politik mají v srpnu přezkoumat inflační očekávání. Jejich nejnovější prognóza zveřejněná minulý měsíc ukazuje na prudký vzestup ve druhé polovině roku, který inflaci na konci letošního roku poslal na vrchol kolem 2,5%. Poslední hodnota za květen činila 2,1%, což je nad očekávání Bank of England i ekonomů.

Tento příběh byl zveřejněn ze zdroje zpravodajské agentury bez úprav textu. Změnil se pouze název.

účast v Mátové zpravodaje * Zadejte dostupný e-mail * Děkujeme, že jste se přihlásili k odběru našeho zpravodaje.