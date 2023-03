Brianna Decker odchází do hokejového důchodu

Brianna Deckerováhvězdný útočník hokejového týmu olympijského vítěze USA z roku 2018 a trojnásobný olympijský medailista, ukončil sportovní kariéru ve věku 31 let.

Dal jsem si nový cíl vrátit se na olympiádu v jiné funkci.

V posledním zápase své kariéry utrpěla Dekkerová zlomeninu levé lýtkové kosti a přetržený vaz v kotníku méně než 10 minut před loňským olympijským úvodem proti Finsku. Dekker zůstal s týmem během svého závodu o stříbro.

Chtěla trvat celý rok, než se zotaví a uvidí, kde je, než se rozhodne, zda bude pokračovat ve hře. Zlom nastal v srpnu, kdy byla jmenována spoluhlavou trenérkou dívčí přípravky a zvláštní poradkyní Shattuck-Street. Marie hokejový program ve Faribault, Minnesota, kde hrála na střední škole.

Nejlepší hráčky amerického národního týmu často trénují mezi zápasy – Dekkerová to dříve dělala s ženskými týmy U18 – ale také využila prvních dnů tohoto probíhajícího působení, aby zjistila, zda trénink bez hraní stále uspokojuje její vášeň pro tento sport.

Bylo to tak, řekla, a já cítil, že je ten správný čas, abych se rozhodl odejít do důchodu [and focus on coaching]. „

Rodačka z Wisconsinu Decker debutovala v seniorském národním týmu na Poháru čtyř národů v roce 2008 v sedmnácti letech. týmu, ale neprošel cutem.

Imatrikulovala na University of Wisconsin, v roce 2011 vyhrála národní titul (který jí patří první místo se svými nejlepšími vzpomínkami na národní tým) a v roce 2012 vyhrála Patty Kazmaier Award jako nejužitečnější hráčka NCAA.

Decker hrála v prvním ze svých osmi po sobě jdoucích turnajů v roce 2011, včetně toho, že v roce 2017 vyhrála cenu turnaje MVP.

Do svého seniorského olympijského týmu se pak dostala v roce 2014. Deckerová vedla Spojené státy se šesti body v Soči na cestě ke stříbrné medaili.

Byla náhradní kapitánkou týmu 2018, který vyhrál svůj první olympijský hokejový titul pro Spojené státy od debutu žen v pozemním hokeji na hrách v Naganu v roce 1998. Houževnatá útočnice, 5 stop 4, hrála na horní lajně s Hillary Knightová A Kendall Quinn Scofield.

Po návratu z operace dvojité tříselné kýly a dvojité sportovní kýly v říjnu 2019 byla třetí nejstarší sportovkyní na soupisce olympijských her v roce 2022 za Knightovou a Megan Buzková. Byla ve druhé linii útočníků Amanda Kesselová A Alex Carpenter.

Na konci roku 2010 vyhrály Spojené státy pět po sobě jdoucích světových šampionátů (jedna olympiáda, čtyři světy), aby se poprvé staly dynastií. Třeba ochranná známka a Charakteristickým znakem těchto týmů byli rychlí, šikovní útočníci, které Dekker zosobňoval.

„Pokud jde o čas hraní, bylo to neuvěřitelné,“ řekla. „Jediná věc, která není trochu uznávána – soutěžíte proti těmto klukům každý den tréninku. Takže každý den soutěžíte proti některým z nejlepších hráčů na světě, a tak vynikáte.“ ve vaší hře. Takže jim děkuji, že tak tvrdě trénovali, aby byl náš tým ještě lepší.“

Decker, který je třetí na americkém kariérním seznamu bodů na mistrovství světa, hraje za Knightem W Cami GranatoŘekla, že do tréninku vnáší herní mentalitu.

„Jsem přísná,“ řekla. „Když jsme na kluzišti, je to pro mě všechno. Chci z kluků dostat maximum a samozřejmě chci, aby dostali maximum z každého tréninku, který mají. Ale z pohledu mimo led Očividně se s nimi jen tak poflakuju a bavím se a přiměju je, aby si uvědomili, že je to všechno o rovnováze.“

Když Decker členům rodiny řekla, že si zamyká brusle, jeden z jejích tří bratrů jí poslal SMS, aby jí řekl, že je čas zopakovat své herní úspěchy jako trenér.

„Uvidíme, jestli tyhle věci dokážu rozlišit,“ řekl Decker. Můj seznam teď začíná.

Cílem je trénovat olympijský tým. V ženském hokeji se hrálo sedm zimních her. Spojené státy nikdy neměly bývalou ženskou reprezentantku jako olympijskou trenérku a pouze jednou měly hlavního trenéra (Katie Stoneová2014).

„Teď jsem na tom nejlepším místě, kde můžu být,“ řekl Decker, mezi jehož povinnosti na internátní škole patří praní prádla a pomoc s vybavením. „Mám skvělého učitele, [girls hockey director] Jordie Stafford Na Shattuck Street. Mary, takže jsem na dobrém místě pro zahájení své trenérské kariéry.“

