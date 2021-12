Recenze filmu Margrete: Queen of the North (2021).

Na první pohled se toto tvrzení zdá absurdní – nemůže to být náhoda, že se musí zúčastnit právě ve chvíli, kdy se chystá zahájit veledůležitou svatbu – a Margaret si myslí, že je to podvodník. Ostatní lidé u moci jsou však přesvědčeni, že nováček je ve skutečnosti tím, co říká, a hrozí, že zpochybní jak svatební hostinu, tak křehké spojenectví mezi dvěma národy. Když se Margaret dozví, že Olofovo tělo po jeho údajné smrti nikdo neviděl, je nucena čelit možnosti, že jeho příběh může být pravdivý. Jen pár dní předtím, než se zhroutilo všechno, na čem pracovala, poslala Margaret dva důvěryhodné poradce, aby se na příběh podívali a udělali některé věci sama. Stále frustrovanější Eric si mezitím pustí moc do hlavy a zjistí, že je nechtěně manipulován řadou lidí, kteří se chtějí ovládat.

Co se týče povrchových detailů, „Margrete: Queen of the North“ rozhodně zaujme. Režisérka Charlotte Seiling dala inscenaci (která se natáčela v České republice) fantastický vzestup a zároveň ocenila dobovou statečnost. Film také těží ze silného a působivého výkonu Dyrholmové jako královny Margrete, vládkyně, která je oddána nastolení míru do země a udělá vše, co je v jejích silách, aby zajistila, že vše, na čem pracovala, nebylo ztraceno. Královna Margaret mohla být snadno zredukována na více než klišé, ale to z ní dělá skutečnou a působivou postavu.

Škoda, že se to samé nedá říct o filmu jako celku. Zatímco základní obrys příběhu je zajímavý, scénář Sielinga a spoluautorů Maye Ilsee a Jespera Finka nikdy nepřišli na to, jak to udělat filmově působivým. Kromě Margrete samotné nejsou ostatní postavy příliš rozvinuté a je těžké vzbudit zájem o všechny nabízené intriky a zrady. V době, kdy Margretin film dosáhne svého velkého finále, mělo dojít k šokujícímu, silnému momentu, který nadchne o něco víc, než většina diváků ignoruje.