Poslední trailer k The Super Mario Bros. Víc jako hra než kdy jindy

Bývaly doby, kdy se filmy založené na videohrách snažily distancovat od svého primárního zdrojového materiálu. „Toto není hra,“ chlubil se plakát živou akcí z roku 1993 Super Mario Bros. film. Časy se změnily: nejnovější trailer pro Film Super Mario Bros Osvětlením se silně přiklání ke svému původu. To je ono rozhodně hra, říkáte. být viděn? Tohle je scéna jako Nový Super Mario Bros U Deluxea někdo jiný stejně jako Mario Kart 8 Deluxe.

Pokud jste doufali, že uslyšíte více z Mariova hlasu Chrise Pratta, nenajdete zde mnoho nového – ale nejnovější trailer dává divákům jasný pohled na vyznění filmu. Vidíme seznam Bowsera z armády známých nepřátel z videoher. Sledujeme, jak Mario a Donkey Kong používají silné houby a ohnivé květiny, když procházejí kurzem, který vypadá jako tradiční Mario level. Vidíme Maria a Peacha, jak uhánějí přes jasnou duhovou cestu. Zní to povědomě. Vypadá to zábavně. A vypadá to jako hra, ale s lepší grafikou.

To není žádné překvapení. Podle režisérů Aarona Horvatha a Michaela Jelineka Illumination úzce spolupracovalo s Nintendem, aby se ujistil, že film vypadá správně. Režiséři také říkají, že Illumination zlepšila technologii osvětlení a vykreslování, aby pomohla posunout film Super Mario Bros na další úroveň „nad rámec všeho, co kdy Illumination dokázalo“.

Co se týče Mariova hlasu? Až film vstoupí příští měsíc do kin, konečně budete moci slyšet celé představení. Film Super Mario Bros Vychází 5. dubna 2023.