Případ opičích neštovic identifikovaný v komunitě bostonských veřejných škol

Vedoucí představitelé škol a zdravotnictví oznamují rodinám případ opičích neštovic diagnostikovaných u „dospělého člena“ komunity Boston Public School District. Úředníci uvedli, že poškozená budova školy byla o víkendu vyklizena. Údaje zaslané rodinám a poskytnuté NewsCenter 5 neupřesňovaly, na které škole postižený jedinec pracoval, ani jeho pracovní zařazení. Školní čtvrť poznamenala: „Pokud neobdržíte individuální hovor nebo konkrétní kontakt na školu, vaše školní komunita nebude ovlivněna.“ „Byl zjištěn jeden případ u dospělého v jedné z našich škol a kontakty byly vysledovány. Expozice byla omezená a všichni, kdo potřebují prostředky a očkování, jsou kontaktováni, a to je poskytováno s velkou opatrností,“ starosta Michael Wu. řekl v pondělí ráno. Prohlášení: „Zdraví a blaho našich studentů a zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou.“ „Řídíme se pokyny poskytnutými místními, státními a federálními zdravotnickými úředníky a aktivně spolupracujeme s našimi partnery v Bostonské komisi veřejného zdraví . Zůstáváme pevně odhodláni k transparentnosti a přijímáme veškerá nezbytná opatření.“ I když se virus mezi lidmi nešíří snadno, lidé mohou infekci šířit, jakmile se objeví příznaky. K přenosu dochází přímým kontaktem s tělesnými tekutinami a opičími vředy, dotykem tekutin kontaminovaných předmětů nebo vředy (oblečení První příznaky opičích neštovic mohou zahrnovat horečku, bolest hlavy, bolest v krku a zduření lymfatických uzlin,“ řekla Dr. Shira Doron, epidemioložka z Tufts Medical Center, nebo méně často, prostřednictvím respiračních kapiček. vyrážka. být prvním příznakem. Vyrážky se začnou protahovat, stoupat, plnit se čirou tekutinou (vezikuly) a pak se mění v puchýře (plné hnisu). Osoba s opičími neštovicemi může mít mnoho lézí nebo jich může mít jen několik a každý, kdo si myslí, že by mohl mít opičí neštovice, by je měl izolovat, ale pokud potřebuje opustit svůj domov, měl by nosit masku a zakrýt vyrážku nebo léze, jsou-li přítomny ostatní. Ti, kteří žijí s někým, kdo může mít opičí neštovice nebo se o něj starají, by měli nosit masku a jednorázové rukavice, pokud potřebují přímý kontakt se škůdci a při manipulaci s oblečením nebo lůžkovinami, pokud to osoba nemůže udělat sama. Měli by si také pravidelně mýt ruce, zejména poté, co se dotknou infikované osoby nebo jejího oděvu, prostěradla, ručníků a jiných předmětů nebo povrchů, kterých se dotkli. Úplné prohlášení bylo zasláno BPS Families: Vážené BPS Families, zdraví a pohoda našich studentů a zaměstnanců je nejvyšší prioritou. S ohledem na tuto skutečnost jsme se s vámi chtěli podělit o důležitou aktualizaci, že nás Bostonská komise veřejného zdraví (BPHC) informovala, že dospělému členovi naší komunity BPS byly diagnostikovány opičí neštovice. Identifikovat a informovat exponované osoby. Také jsme úzce spolupracovali s dotčenou školní komunitou, abychom tyto informace sdíleli. Pokud neobdržíte individuální hovor nebo konkrétní kontakt na školu, nebude to ovlivněno vaší školní komunitou. Tyto informace sdílíme v souladu s naším závazkem k transparentnosti a povědomí o vzdělávání, obecně platí, že riziko přenosu opičích neštovic do komunity zůstává velmi nízké, a přestože může být obtížné toto řešit, zejména po několika posledních školních letech, chceme, abyste abychom věděli, že jsme tu pro vás. Ujišťujeme vás, že děláme vše pro to, abychom zajistili zdraví a bezpečnost všech našich škol, více informací o opičích neštovicích najdete na webu města Boston a podle doporučení BPHC zůstane nakažená osoba doma ( izolovaný), dokud nebude bezpečné být v blízkosti ostatních. BPHC poskytne očkování těm, které jsme identifikovali jako vystavené kontakty. Exponované kontakty mohou pokračovat ve své běžné činnosti, pokud nevykazují příznaky podobné opičím neštovicím.Tento víkend jsme vyčistili a vydezinfikovali celou zasaženou školní budovu podle doporučení Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Aktualizoval jsem to. Děkujeme vám za vaši pokračující spolupráci při vytváření zdravých, bezpečných a příjemných míst pro všechny naše studenty a zaměstnance ve všech našich školách.

Vedoucí představitelé škol a zdravotnictví oznamují rodinám případ opičích neštovic diagnostikovaných u „dospělého člena“ komunity Boston Public School District. Úředníci uvedli, že poškozená budova školy byla o víkendu vyklizena. Údaje zaslané rodinám a poskytnuté NewsCenter 5 neupřesňovaly, na které škole postižený jedinec pracoval, ani jeho pracovní zařazení. Školní čtvrť poznamenala: „Pokud neobdržíte individuální hovor nebo konkrétní kontakt na školu, vaše školní komunita nebude ovlivněna.“ Úředníci uvedli, že nakažená osoba bude izolována, dokud pro ni nebude bezpečné vrátit se na veřejná místa. „V jedné z našich škol byl identifikován jeden případ u dospělého a kontakty byly vysledovány. Expozice byla omezená a všichni, kdo potřebují prostředky a očkování, jsou kontaktováni, a to s velkou opatrností,“ starosta Michael Wu. řekl v pondělí ráno. „Zdraví a pohoda našich studentů a zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou,“ uvedl školní obvod v prohlášení. „Řídíme se pokyny poskytnutými místními, státními a federálními zdravotnickými úředníky a aktivně spolupracujeme s našimi partnery v Bostonské komisi pro veřejné zdraví. Jsme hluboce oddáni transparentnosti a přijímáme všechna nezbytná opatření.“ Zatímco se virus mezi lidmi nešíří snadno, lidé mohou šířit infekci, jakmile se u nich objeví příznaky. K přenosu dochází přímým kontaktem s tělesnými tekutinami a opičími vředy, dotekem tekutinou kontaminovaných předmětů nebo vředů (oděv, lůžkoviny atd.), nebo méně často prostřednictvím respiračních kapiček po delším kontaktu tváří v tvář. „Neočekává se, že někdo, kdo pracuje s opičími neštovicemi, povede k přenosu ve škole,“ řekla doktorka Shera Doron, epidemioložka z Tufts Medical Center. Časné příznaky opičích neštovic mohou zahrnovat horečku, bolest hlavy, bolest v krku a zduření lymfatických uzlin, ale prvním příznakem může být vyrážka. Vyrážky se začnou protahovat, stoupat, plnit se čirou tekutinou (vezikuly) a pak se mění v puchýře (plné hnisu). Osoba s opičími neštovicemi může mít mnoho lézí nebo může mít jen několik. READ CDC to říká, když byste neměli mít dvojitou masku Každý, kdo si myslí, že může mít opičí neštovice, by je měl izolovat, ale pokud potřebuje opustit svůj domov, měl by nosit masku a zakrýt vyrážky nebo léze, když je v blízkosti ostatních. Ti, kteří žijí s někým, kdo může mít opičí neštovice nebo se o něj starají, by měli nosit masku a jednorázové rukavice, pokud potřebují přímý kontakt se škůdci a při manipulaci s oblečením nebo lůžkovinami, pokud to osoba nemůže udělat sama. Měli by si také pravidelně mýt ruce, zejména poté, co se dotknou infikované osoby nebo jejího oblečení, prostěradla, ručníků a jiných předmětů nebo povrchů, kterých se dotkli.

Úplné prohlášení bylo zasláno rodinám BPS:

Vážené rodiny BPS, Zdraví a pohoda našich studentů a zaměstnanců je nejvyšší prioritou. S ohledem na tuto skutečnost jsme se s vámi chtěli podělit o důležitou aktualizaci, že nás Bostonská komise veřejného zdraví (BPHC) informovala, že dospělému členovi naší komunity BPS byly diagnostikovány opičí neštovice. Úzce jsme spolupracovali s BPHC a postiženou osobou, abychom identifikovali a informovali exponované osoby. Na sdílení těchto informací jsme také úzce spolupracovali s dotčenou školskou komunitou. Pokud neobdržíte individuální hovor nebo kontakt na konkrétní školu, nebude to mít vliv na komunitu vaší školy. Tyto informace sdílíme v souladu s naším závazkem k transparentnosti a vzdělávání. Obecně zůstává riziko přenosu opičích neštovic do komunity velmi nízké. Ačkoli to může být obtížné řešit, zvláště po několika posledních školních letech, chceme, abyste věděli, že jsme tu pro vás. Ujišťujeme vás, že děláme maximum pro zajištění zdraví a bezpečnosti všech našich škol. Více informací o opičích neštovicích najdete na webu Boston City. Podle doporučení BPHC zůstane nakažená osoba doma (izolována), dokud nebude bezpečné být v blízkosti ostatních. BPHC poskytne očkování těm, které jsme identifikovali jako vystavené kontakty. Exponované kontakty mohou pokračovat ve své normální činnosti, pokud nevykazují příznaky odpovídající opičím neštovicím. Tento víkend jsme vyčistili a vydezinfikovali celou zasaženou školní budovu podle doporučení Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). O nejnovějším vývoji vás budeme průběžně informovat. Děkujeme vám za vaši pokračující spolupráci při vytváření zdravých, bezpečných a příjemných míst pro všechny naše studenty a zaměstnance ve všech našich školách.