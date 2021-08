Úroveň COVID-19 v okrese Bexar stoupá z „nízké“ na „závažnou“ a „zhoršuje“ se během jednoho měsíce

San Antonio Úroveň rizika COVID-19, která v následujících měsících po vydání vakcíny klesla do zelené zóny jako „nízká“, nyní stoupla na „závažnou“.

Je uveden jako „zhoršující se“.

Úředníci městského úřadu se spoléhají na trendy v nemocnicích, průměrnou četnost případů, míru pozitivity a tlak v nemocnici, protože San Antonio spolu s dalšími částmi USA má další vlnu infekcí, z nichž mnohé jsou vysoce nakažlivým typem delta.

V úterý večer kraj Bexar Zaznamenal sedmidenní klouzavý průměr 1146 nových případů, oproti 724 v předchozím týdnu.

Úředníci také nahlásili 920 hospitalizovaných pacientů s COVID-19, což je nárůst ze 695 v předchozím týdnu. V úterý je asi 260 pacientů na jednotce intenzivní péče a 132 na ventilátorech.

inzerát

Data ukazují, že v úterý je k dispozici 7% postelí pro zaměstnance a 64% ventilátorů.

Generální ředitel Baptist Health System Matthew Stone Nedávno řekl KSAT Že pokud se hospitalizace tímto tempem budou nadále zvyšovat, mohlo by to překonat lednové maximum více než 1 500.

„A to bude – bude krize,“ řekl.

Mluvčí města Cleo Garcia uvedla, že městská úroveň rizika COVID-19 byla “nízká”, než se 6. července zvýšila na “mírnou”.

Na této úrovni zůstalo tři týdny, než se zvýšilo na „Mírné“. V úterý město uvedlo úroveň rizika jako „závažnou“.

Úroveň rizika COVID-19 v San Antoniu se změnila z „nízké“ na začátku července na „závažnou“ 3. srpna. (KSAT)

Veřejní činitelé a zdravotničtí experti zvýšili potřebu dalších zdravotních opatření a zároveň povzbudili lidi k očkování.

Rogelio Sainz, profesor demografie na UTSA School of Health, Community and Policy, řekl, že San Antonio pravděpodobně uvidí další vzestup, jakmile se děti vrátí do školy.

inzerát

“Je to (nadmořská výška) pravděpodobně podmínkou, na kterou se odvolávají odborníci na veřejné zdraví, a hodně to souvisí s vědomím, které nyní specialisté mají s variantou delta … tyto konkrétní varianty jsou mnohem nebezpečnější, jsou mnohem nakažlivější ,” řekl.

Vysoká míra infekce a delta varianta způsobily vytvoření center pro kontrolu a prevenci nemocí Chcete -li obrátit kurz k autorizacím masek. Představitelé veřejného zdraví nyní lidem doporučují, aby nosili roušky uvnitř, bez ohledu na stav očkování, v částech USA s nejméně 50 novými případy na 100 000 lidí za poslední týden.

Pokyny k maskování zůstanou na místě, dokud nebude šíření pod kontrolou, ale odborníci říkají, že nejjednodušším řešením je zvýšit tahy paží.

„Jedna statistika, kterou je třeba pravidelně opakovat, je, že většina lidí, kteří jsou hospitalizováni nebo zemřou na COVID-19, není očkovaná,“ dodal Sainz.

inzerát

Když jsou neočkovaní lidé na ventilátorech a „u dveří smrti“, je podle něj obvykle příliš pozdě.

V San Antoniu prošlo úplným očkováním k 28. červenci asi 63,4% osob starších 12 let nebo asi 1,05 milionu lidí. Přibližně 76,8% této věkové skupiny, tj. 1,27 milionu lidí, dostalo alespoň jednu dávku séra.

Statistiky očkování proti COVID-19 v okrese Bexar. (Město San Antonio)

Přečtěte si také: