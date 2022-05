Kanadské město prochází evakuací poté, co rozbitý led způsobil záplavy

V určitých oblastech, včetně oblasti Valley Island, není žádná přístupová cesta a „poskytuje základní služby, včetně zdraví, jídla, dopravy atd. Ve městě se to podle prohlášení nepotvrdilo.

Dřívější zpráva uváděla, že bylo provedeno několik záchranných akcí a byly hlášeny škody na majetku po celém městě.

Tyler Martel, který žije v oblasti Hays River, řekl CNN, že se rozhodl nevystěhovat, navzdory příkazu k vystěhování.

„Jaká to byla noc,“ řekl Martell. „Celé město po evakuaci po povodních… Polovina města má vodu a led.“ Facebook S obrázky ukazujícími následky silných povodní. „Nikdy v životě jsem to neviděl a doufám, že to už nikdy neuvidím. Buďte všichni v bezpečí…“