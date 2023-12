Aktualizace Final Fantasy 16 přidává šokující nové detaily

Torgal Je výraznou postavou v Final Fantasy XVI. Cliveův společník Frost the Wolf je stálicí během celého dobrodružství našeho hrdiny, a jako takový se setkává s mnoha hrdiny a padouchy, spřátelí se s Dominantem Ifritu a bojuje po celém světě Valistea. Nyní také víme, že je to velmi vnímavý malý muž, který má názory na postavy, se kterými se Clive na své cestě setkává. Tato další vrstva k postavě štěněte byla odhalena v nejnovější aktualizaci hry 1.21, která byla vydána současně Stín padl Echoes of the Fallen Obsah ke staženíkterý přidává poznámky k postavám, které nám říkají, jak Torgal vnímá herecké obsazení Final Fantasy XVI.

Spoilery pro Final Fantasy XVI Sleduje.

Fanoušci si toho všimli Echoes of the Fallen Spuštěno včera v noci během Herní ceny. V nabídce Grand Cast, která ukazuje konkrétní spojení mezi různými postavami a světem, je nyní možnost Inner Voice, která ke každému obrázku přidá malé textové pole, které vám řekne, jak Torgal vnímá různé lidi v příběhu hry.

Někteří jsou docela milí, jako ten, který říká, že on a Clive „tvoří silnou skupinu“, nebo jiný, který zmiňuje, že nyní dospělá Jill je silnější, než si pamatuje z dětství. Jiní poskytují pohled na to, jak poznal různé členy Clivova úkrytu. To se často děje prostřednictvím činností, jako je hraní si s ním nebo jízda na zádech. Ale to nejsmutnější se týká Cida, který tragicky zemře v prvních hodinách hry. Místo toho, aby Torgal přemýšlel o Cidově oběti s respektem jako všichni ostatní, mužíček netuší, co se s ním stalo. Jeho vnitřní hlas se jednoduše ptá: „Kam šel?“

To je srdcervoucí. Rád si připomínám, že zvířata nerozumí smrti, netuší, že se to týká nás všech, a prostě věří, že lidé, kteří umírají, je opustili.

Echoes of the Fallen Nyní vychází, druhé DLC plánované, stoupající příliv, Spustí se v roce 2024. I když o něm zatím moc nevíme, víme, že bude obsahovat Leviathana, oblíbeného vyvolání fanoušků, které bylo zmíněno, ale nebylo zobrazeno v Final Fantasy XVI Salim.