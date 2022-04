iOS 15.5 – Všechny nové funkce přicházející do vašeho iPhone

iOS 15.5 beta byla uvolněna pro vývojáře, což znamená, že nebude trvat dlouho a váš iPhone dostane další kolo vylepšení ke stažení.

iOS 15 Existuje již více než půl roku, ale stále dostává významné aktualizace, s nejnovější aktualizací, iOS 15.4Některé vítané změny jako Kompatibilita Face ID s obličejovými maskami. Proto má iOS 15.5 těžko sledovatelný postup.

Nic, co se v iOS 15.5 zatím nenašlo, nevypadá tak skvěle, jako možnost odemknout iPhone pomocí ochrany obličeje. Existují však náznaky některých užitečných změn, jako je aplikace Peněženka nebo nové služby zaměřené na fanoušky klasické hudby a sportu.

Zde jsou všechny změny dosud zaznamenané v iOS 15.5. Budeme to průběžně aktualizovat, jakmile najdeme další věci, takže se vraťte a uvidíte, jak to nabývá podoby.

Nová vlastnost Povolit omezené platby třetích stran Bylo nalezeno v beta verzi iOS 15.5, což ukazuje, že Apple je pomalu shovívavější k aplikacím, které umožňují utrácet peníze mimo App Store.

iOS 15.5 beta je nyní k dispozici, ale nedoporučujeme každému, aby si šel tento software hned vyzkoušet. Zkušební verze jsou spuštěny, aby se ověřilo, že jsou funkce použitelné a bez chyb, což znamená, že stažení zkušební verze do vašeho iPhone může znamenat, že ve skutečnosti nemáte nic nového, s čím byste si mohli hrát. Nebo ještě hůř, může to způsobit problémy vašemu telefonu, jako je ztráta dat. Vyzkoušejte zkušební verzi pouze v případě, že máte záložní kompatibilní zařízení, abyste mohli bezpečně vyzkoušet novou verzi operačního systému.

Pokud jde o stabilní iOS 15.5 – ten, který si drtivá většina z nás chce stáhnout – zatím žádné novinky nejsou. S aktuálně nasazenou beta verzí si představujeme, že to bude jen měsíc nebo dva, než dorazí.

iOS 15.5: Funkce zatím

Zatím neexistuje žádný úplný seznam funkcí iOS 15.5, protože jsou stále velmi nové. To jsou však zatím vrcholy.

Apple Wallet Cash a Account Card

V aplikaci Apple Wallet (všiml Macovy fámy (Otevře se na nové kartě)), hotovostní menu nyní získalo výrazná tlačítka pro platbu a objednávku. Tyto věci mají usnadnit dávání a získávání peněz od vašich kontaktů, spíše než procházení vaší bankovní aplikace nebo zaplacení v bankomatu, abyste to udělali osobně. Doufejme, že to vyjde z beta až stabilní verze pro běžné uživatele.

Menší změna nalezena v Peněžence od 9 až 5 Mac (Otevře se na nové kartě) se zdá, že iTunes Pass nebo název peněz na dárkové kartě nebo jiných peněz nalezených ve službách Apple) byl přejmenován na Apple Account Card. Vzhledem k tomu, že aplikace iTunes již neexistuje, protože Apple se rozhodl rozdělit své různé funkce mezi jiné aplikace, dává Apple smysl změnit název této funkce. Pokud je něco překvapivého, tak se to ještě nestalo.

klasické jablko

Kód pro iOS 15.5 obsahuje několik odkazů na Apple Classical, dlouho povídanou streamovací aplikaci zaměřenou na orchestrální hudbu. Je možné, že verze této aplikace nebude založena na iOS 15.5, ale skutečnost, že existuje, ukazuje, že Apple se možná připravuje na brzké spuštění.

Apple SportsKit

Další údajná funkce nalezená v kódu, SportsKit, je softwarový balíček společnosti Apple, který umožňuje posílat živé sportovní výsledky a data do widgetu domovské obrazovky a číst je Siri; Mohlo by to udělat víc, ale to je momentálně neznámé kvůli omezenému přístupu Applu k frameworku. Zdá se, že pouze autorizovaní partneři mohou používat funkce SportsKit a možná i oficiální sportovní týmy a franšízy.

Platby třetích stran za aplikace

Díky tomu by měla být správa vašich předplatných prostřednictvím vašeho iPhone mnohem jednodušší. Povolení vývojáře, které umožňuje určitým typům aplikací nasměrovat uživatele do platebních systémů mimo ekosystém Apple, bylo objeveno v beta verzi, včetně upozornění pro uživatele, že tomu tak je (viz obrázek níže). Apple to dříve neumožňoval, ale v důsledku právních kroků jako Apple vs.

(Obrazový kredit: 9to5Mac)

To také stojí za zmínku WWDC 2022 Oznámeno 6. června, zde uvidíme kompletní příští generaci iOS, iOS 16, debutuje spolu s nejnovější generací softwaru pro iPady, Macy, Apple Watch a další. O tom, co zde Apple představí, toho moc nevíme, ale těšíme se na to, co se stane s Apple zařízeními v blízké budoucnosti.