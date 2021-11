Úředníci se obávají, že letos v zimě může dojít k přetížení nemocnic Případy covid-19 Před víkendem Díkůvzdání to v celém regionu narůstá.

„Stále jsme v nejisté pozici, i když jsme v mnohem lepší pozici, než jsme byli předtím,“ řekl Dr. Grant Colfax, zdravotní důstojník v San Franciscu, během středečního brífinku.

Již třetí týden v řadě zůstal téměř každý okres v oblasti Bay Area v oranžové „velké“ kategorii pro přenos koronaviru, jak ji definovala americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Ceny v San Francisco V posledních týdnech výrazně vzrostl. Sedmidenní průměr nových případů byl tento týden 11 na 100 000 obyvatel z podzimního minima 4 na 100 000 obyvatel v posledním říjnovém týdnu. Většina případů je mezi neočkovanými obyvateli.

S lidmi očekávanými pro cestování, setkání s přáteli a trávení více času uvnitř v příštích několika týdnech, úředníci se obávají, že oblast může brzy zamířit k dalšímu nárůstu.

„Tento nárůst začal po Halloweenu a držel krok s nárůstem, který jsme zaznamenali během zimní vlny v roce 2020,“ řekl ve středu Colfax a připsal nárůst chladnému počasí a zvýšené aktivitě.

Ostatní kraje zažily podobnou cestu nebo plošiny s vysokou virovou zátěží v oběhu. Okres Santa Clara má od září 9 případů na 100 000 obyvatel, zatímco okres Sonoma se pohybuje v průměru kolem 13 případů na 100 000 obyvatel.

„Měli bychom očekávat, že počet případů bude v nadcházejících týdnech a měsících přibývat,“ řekl Jorge Luis Salinas, odborník na infekční choroby ze Stanfordu. „Pro mě je to spíš o tom, jsme připraveni?“

Řekl, že některá zdravotnická zařízení jsou již pod tlakem zpoždění procedur a klinických návštěv souvisejících s pandemií. S blížící se sezónou nachlazení a chřipek by pokračující nárůst případů COVID-19 mohl vést k nedostatku rodiny a zdravotnického personálu.

„Nemyslím si, že oblast Perského zálivu je nyní v kritickém stavu,“ řekl Salinas. „Věci se tam mohou dostat.“

Dosud vysoká proočkovanost v regionu pomohla zabránit šíření Jednotka intenzivní péče Lůžková krize, kterou stát zažil loni.

Představitelé veřejného zdraví se však obávají, že účinnost vakcín v prevenci symptomatické infekce v průběhu času klesá, ačkoli stále pomáhají vyhnout se nejzávažnějším následkům infekce.

Tato nemoc nebere zimní dovolenou. „Vrací se to silné,“ řekl guvernér Gavin Newsom na úterním briefingu na imunizační klinice Kings County.

Počet případů v Kalifornii se za poslední měsíc ustálil na přibližně 15 za den na 100 000 lidí, přičemž náhlé infekce se rozšířily více, než se dříve myslelo.

To je důvod, proč krajské zdravotní odbory Naléhavě zatlačte posilovací dávky Před dovolenou pro všechny dospělé šest měsíců po dokončení série vakcín Pfizer nebo Moderna nebo dva měsíce po podání jedné dávky Johnson & Johnson. Úředníci také rozšiřují možnosti očkování proti Děti od 5 do 11 let.

„S naším zvýšeným příjmem se nám daří opravdu dobře, ale musíme odvést lepší práci,“ řekl Colfax a dodal, že zmatek ohledně plánování záběrů se vyjasní, až se město a stát objeví. Aktualizujte jejich místa schůzek Odrážet rozšířenou způsobilost.

Řekl, že pouze 43 % starších lidí ve městě dostalo extra dávku vakcíny, i když mnozí dostali první dávky loni v zimě.

V rámci přípravy na zimní vzestup už představitelé státu přijímají opatření k posílení státního zdravotnictví a navýšení počtu zaměstnanců.

Newsom prodloužil kalifornské vyhlášení stavu nouze COVID-19 do března, což upouští od některých byrokratických požadavků na pracovníky mimo stát a dává okresním zdravotnickým úředníkům možnost zavést řadu opatření ke zmírnění viru.

Přibližně 30 % dětí v mladší věkové skupině v San Franciscu dostalo svou první dávku vakcíny, což pomohlo zvýšit celkový počet způsobilých obyvatel města, kteří dostali jednu dávku, na 87 %.

To je lepší než celostátní průměr. Bílý dům ve středu uvedl, že přibližně 10 % dětí ve věku 5 až 11 let dostalo dávku vakcíny Pfizer COVID-19 od schválení jejich věkové skupiny před dvěma týdny.

Ačkoli je nyní dominantním kmenem nejnakažlivější delta typ viru, toto silné očkování by mělo pomoci zastavit potenciální krizi na JIP v místních zařízeních.

„Nemělo by se to promítnout do tak závažného nárůstu počtu případů jako předchozí nárůsty,“ řekl Salinas. „To je role vakcín. Velmi dobře vás chrání před nemocí a smrtí.“

Od středy byl okres Alameda jediným okresem Bay Area ve žluté kategorii „středního“ rizika přenosu podle CDC.

„Letos v zimě jsme v o něco lepší pozici, abychom absorbovali případy v nemocnicích,“ řekl v úterý dozorčí radě zdravotní úředník Nicholas Moss.

Mezitím úředníci vyzývají lidi, aby odložili cestu až do úplného očkování, nechali se očkovat proti chřipce a co nejvíce se věnovali prázdninovým outdoorovým aktivitám.

V celé zemi je asi 67 % celkové populace plně proočkovaných a 8 % částečně.

Více než 25 milionů obyvatel Kalifornie má nárok na posilovací dávky. Ale jen asi 4 miliony zatím dostaly své extra dávky.

„Myslím, že kdybychom mohli dosáhnout těch proočkovaností o dalších 5 až 10 procent, byli bychom na úplně jiném místě,“ řekl Newsom.

Colfax uvedl, že je nepravděpodobné, že by zdravotničtí představitelé v oblasti Bay Area ustoupili od mandátu pro vnitřní masky nebo jiných opatření ke zmírnění pandemie do konce roku „na základě čísel, která vidíme“.

„Uznávám strach, který mnozí z nás pociťují, když nyní vstupujeme do zimy, kdy je-li minulost předehrou, měli bychom očekávat nárůst případů. Zvýšení počtu hospitalizací. Zvýšení počtu lidí na jednotkách intenzivní péče,“ Newsom řekl. Potenciál, pokud tento okamžik nebudeme brát vážně, je nárůst počtu lidí, kteří přijdou o život.“

