Funkce Nintendo eShop bude brzy ukončena

Poté, co začátkem roku oznámilo, že podpora pro Nintendo eShop na systémech Wii U a Nintendo 3DS skončí v březnu 2023, Nintendo začalo s ukončením některých funkcí spojených s eShopem. Jedna z těchto funkcí bude ukončena 23. května a představuje první fázi odstávkových plánů, které Nintendo nastínilo. Pokaždé, když uděláte oznámení. V ten den majitelé Wii U a 3DS nebudou moci přidávat peníze na své účty na těchto platformách prostřednictvím plateb kreditními kartami.

Pro ty, kteří zmeškali úvodní oznámení, byly podrobnosti sdíleny na stránce na webu podpory Nintendo, která uvádí různé kroky, které povedou k úplnému vypnutí eShopu Nintendo na platformách Wii U a 3DS. Prvním krokem je ukončit používání kreditních karet na těchto zařízeních.

„Od 23. května 2022 již nebude možné používat kreditní kartu k přidávání peněz na účet v eShopu Nintendo na systémech rodiny Wii U nebo Nintendo 3DS,“ Stránky podpory Ona řekla.

S možností financovat svou peněženku na těchto platformách, které budou brzy odstraněny, bude vaším jediným způsobem, jak přidat peníze do vašeho eShopu přes Wii U nebo 3DS, použití fyzické Nintendo eShop Card. Bude to fungovat do 29. srpna, kdy bude tato možnost také odstraněna, ale i poté, co se to stane, budete stále moci používat kódy pro stahování k získávání věcí do vašich systémů.

Nebo, pokud máte Nintendo Switch a vaše různé účty a přihlašovací údaje jsou správně propojeny, můžete použít mezigenerační zůstatek v peněžence konzole k nákupu věcí na vašem 3DS nebo Wii U.

„Uživatelé, kteří propojí svou peněženku Nintendo Network ID (používanou se systémy Wii U a Nintendo 3DS) se svou peněženkou Nintendo Account Wallet (používanou se systémy rodiny Nintendo Switch), mohou využít sdílený kredit k nákupu obsahu na kterémkoli z těchto zařízení. systémů do konce března 2023,“ uvedlo Nintendo. Poté lze kredit použít pouze na nákup obsahu pro systémy rodiny Nintendo Switch.

Do března 2023 budou bezplatné stahování a nákupy na 3DS a Wii U zcela ukončeny, takže je využijte, dokud můžete, protože budoucnost eShopu stále mizí.