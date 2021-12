Počet úmrtí ve vlně Covid-19 ve WNY týdny roste | místní zprávy

Ale v týdnu do 26. listopadu, den po Dni díkůvzdání, hlásil západní New York 37 mrtvých. Následující týden se toto číslo zvýšilo na 59 – v průměru více než osm za den a týdenní nárůst o téměř 60 %.

Modely z University of Washington Institute for Health Metrics and Evaluation, jednoho z hlavních prognostiků epidemie, předpovídají, že za současných podmínek a preventivních opatření v oblasti veřejného zdraví bude denní úmrtnost v New Yorku do února i nadále mírně stoupat, i když se nebude blížit vrcholy pozorované dříve než pandemie.