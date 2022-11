Leonidský meteor: Rychlé, jasné meteory osvětlují noční oblohu

Přihlaste se k odběru vědeckého zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o úžasných objevech, vědeckém pokroku a dalších.





Leonidy, známé jako jedny z nejrychlejších meteorů v okolí, září na noční obloze každoročně během měsíce listopadu. Historicky jsou považovány za jedny z nejpůsobivějších meteorických rojů, jaké byly kdy zaznamenány, především kvůli meteorické bouři, kterou tvoří zhruba každých 33 let a při níž na noční oblohu prší tisíce meteorů.

Tento rok není bouřlivý, ale stále existuje spousta příležitostí vidět brilantní Leonidy. Ve čtvrtek večer se očekává, že přeháňka vyvrcholí v 19:00 ET, Podle EarthSky. Nebeská událost bude v tu dobu viditelná všem na noční straně světa.

Meteorický roj Leonid je aktivní do 2. prosince spolu s koncem ocasu Meteorický roj Severní Tauridy. Kolem jeho vrcholu detektivové na obloze pravděpodobně zaznamenají 10 až 15 meteorů za hodinu. Meteority se pohybují v opačném směru rotace Země, což způsobuje téměř přímou srážku s atmosférou, když se protnou. Vesmírné kameny jsou často zaznamenávány při vypouštění na oblohu rychlostí 44 mil za sekundu (71 kilometrů za sekundu) – Podle Roberta Lunsforda, koordinátora zpráv o ohnivé kouli pro American Meteorite Society, některé z nejrychlejších meteorů generovaných jedním z hlavních ročních meteorických rojů.

Lunsford řekl, že jasnější meteory za sebou často zanechávají zářící stopy a mohou dokonce zanechat na obloze kouřové pruhy po dobu až několika minut.

Rodina Leonidů je známá také svými ohnivými koulemi, což jsou meteority tak velké, že září jasněji než Venuše, a pozemskými pastvami, což jsou meteority, které se přibližují k obzoru a jsou známé svými dlouhými a barevnými ohony. Podle NASA.

„Jsou to nejrychlejší meteority vyprodukované mezi hlavními ročními meteorickými rojemi a mají určitý vzhled, jako kopí, velmi dlouhé a ostré,“ řekl Lunsford. „Jsou velmi působivé, zvláště ty okázalé, a proto pravděpodobně patří mezi mé oblíbené.“

Podle Alison Chencharové, meteoroložky CNN, bude podle předpovědi na čtvrtek, přibližně v době tohoto vrcholu, nad americkými pobřežími (New York City a Los Angeles) většinou jasná obloha s 0% pravděpodobností deště. Obyvatelé Středozápadu (Chicago) budou mít méně příznivé podmínky pro pozorování oblohy, se zataženou oblohou a 30% pravděpodobností sněhu.

Nejlepší čas zůstat venku a hledat meteorit je čtvrtek večer až pátek ráno, ale komunita meteoritů spekulovala, že Země může také procházet intenzivním proudem trosek, které za sebou v roce 1733 zanechala Leonidova kometa Temple-Tuttle. .

Pokud k tomu dojde, po krátkou dobu sobotního rána kolem 1:00 ET by podle Lunsforda mohlo být viditelných až 250 meteorů za hodinu. Pokud jste během této doby na noční straně Země, mohli byste zahlédnout meteor, ale nejlepší je sledovat východní obzor, abyste zvýšili své šance. (Ti na západním pobřeží USA budou mít kratší okno, aby viděli tuto explozi, protože Lev, souhvězdí, ze kterého se meteory objevují, bude stále pod obzorem.)

„Vrátili jsme se stovky let zpět – protože kometa prochází vnitřní sluneční soustavou možná každých 33 let – takže každá z těchto trajektorií byla zakreslena,“ řekl Lunsford. „Dokážeme říct čas a datum, ale nemáme tušení, jaká je hustota částic. Takže to může být vzrušující, nebo to může být bezcenné.“

The Komunita Al Nayzak Doporučuje vyjít ven alespoň 30 minut před vrcholnou sprchou, aby si oči zvykly na tmu. Vzhledem k tomu, že Měsíc vyjde blízko ve stejnou dobu jako zářivé souhvězdí, je nejlepší dívat se směrem od jeho světla.

Každý může přispět vědecky užitečnými informacemi tím, že si o těchto meteorech udělá pár poznámek. … Můžete jít ven a spočítat počet věcí, které vidíte.“ řekl Lunsford.

„Je to zábavné, je to levné a je to dobrý způsob, jak se rodiny sejít. Pokud je v tu chvíli jasná obloha, nechci si to nechat ujít.“

Do konce roku můžete vidět pouze jeden meteorický roj, Podle průvodce meteorickým rojem 2022 z EarthSky. Zde jsou špičkové časy:

• 14. prosince: Blíženci

• 22. prosince: Ursidy

Je tu ještě jeden měsíc Kalendář starého farmáře 2022: Podívejte se na studený měsíc 7. prosince.