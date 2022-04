Dvě masivní JRPG vyjdou na Nintendo Switch 29. července

obrázek : Bandai Namco / Nintendo / Monolith Soft / Kotaku

Dlouho očekávaná strategie JRPG Přežití Digimonů Nakonec je datum vydání 29. července 2022. Jakýkoli jiný rok, jako je tento žít Dříve se předpokládalo, že vyjde v roce, to by bylo naprosto rozumné datum pro specializovanou hru, po níž by následoval kult. Ale toto oznámení přichází jen den po netypickém rozhodnutí Nintenda upgradovat Xenoblade Chronicles 3 ve stejný den. Modlím se za tebe, agomon.

Omlouváme se, že vás zdržuji čekáním na aktualizace Přežití DigimonůProducent Kazumasu Happo řekl: Dnešní odhalení na YouTube (přes GamesRadar). „Ale dnes bych vám rád oznámil tuto vzrušující zprávu. Datum vydání.“ Přežití Digimonů Nakonec to bylo opraveno 29. července 2022.“

Zpráva se objevila z ničeho nic a byla dlouho opožděná. Poprvé oznámený v roce 2018, hybridní vizuální nová strategie měla vyjít na PS4, Xbox One a Switch v následujícím roce. Zatímco to Přežití Digimonů Do roku 2020, poté 2021, jakmile se epidemie rozšíří. Během tohoto období byly opraveny systémy a vyměněn motor a vydavatel Bandai Namco slíbil, že na začátku roku 2021 aktualizuje stav projektu, ale žádnou aktualizaci neposkytl. Později toho roku to bylo oznámeno někdy v roce 2022 a tady jsme.

Datum vydání příběhu Xenoblade Chronicles 3Mezitím to jde opačným směrem. Akční RPG s otevřeným světem bylo oficiálně oznámeno teprve v únoru tohoto roku. Vydání bylo naplánováno na září. Včera pak Nintendo odhalilo, že skutečně vyjde před pár měsíci, což je ve výhledu zlověstný krok. Splatoon 2Také se plánuje vydání v létě, ale je to příjemné překvapení Xenoblade Fanoušci, kteří strávili posledních 24 hodin ztratit je mechanik anime–sakra milující.

K nahromaděným datům vydání dochází, ale obvykle dříve, než ten či onen vydavatel bude mít příležitost zamrkat a říct: „Ne, děkuji!“ To se stalo v roce 2019, kdy posun metraA Uplynulé dnyA národní hymna Byli všichni Dorazit má 22. února. Konečně, metro Vyšlo to před týdnem a Uplynulé dny Přesunuto na duben, výběrové řízení národní hymna Široké lůžko, takže všichni jsou zklamaní zároveň.

Osobně nemůžu být moc Přežití Digimonů A Xenoblade Chronicles 3, jen ne ve stejnou dobu. Ani na konci léta nemám 100 hodin na procházení obrazovek soupeřových bitev, které jsou zaplaveny uživatelským rozhraním a nepochopitelnými motivacemi postavy. Ale ještě není pozdě, aby někdo zamrkal a uhnul z cesty. -li Digimon Když jsem počtvrté pozdě, už se asi cítím dobře. Nebo ještě lépe, Nintendo by mohlo vydat nejnovější verzi Monolithsoft právě teď.