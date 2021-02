Nejlepší technologické nabídky tohoto týdne: Final Fantasy VII Remake, Beats Solo Pro a další

Balíček obchodů na tento týden zahrnuje celou řadu nástrojů a her. Ať už jste fanouškem hudby a chcete vybavit svůj technologický repertoár novými sluchátky, velkým a výkonným reproduktorem Bluetooth nebo přehrávačem, toto shrnutí pro vás stále nemá žádné těžko dostupné nabídky grafických karet, ale dobrá zpráva je to, že procesory Zen 3 Výkonný od AMD je aktuálně k dispozici (ale možná ne na dlouho).

Pokud v dnešním přehledu nenajdete, co hledáte, zůstaňte vypnutý okraj Krycí nabídky Celý týden a Sleduj nás na Twitteru Pro upozornění na vnitrodenní obchod.

Získejte nejlepší cenu za sluchátka do uší Beats Solo Pro

Sluchátka Beats Solo Pro s potlačením hluku jsou stále k dispozici za 150 $ prostřednictvím Woot. Můžete mít tmavě modrou nebo světle modrou. Nově je tato jednoroční záruka výrobce poskytována přímo prostřednictvím společnosti Apple.



Beats Solo Pro Ceny přijaté v době zveřejnění. Náš výběr nejlepších sluchátek s potlačením hluku na uších. Beats Solo Pro je perfektní, pokud při tréninku potřebujete odolný pár sluchátek.

Hyperboom Ultimate Ears přináší hluk, 59 $

Ultimate Ears vyrábí dobré reproduktory Bluetooth. Jeho nejnovější model je dosud největší: Hyperboom. Je voděodolný a přenosný díky vestavěnému popruhu. Můžete k němu připojit až dvě zařízení Bluetooth a digitální optický port znamená, že může okamžitě fungovat jako systém domácího kina. Jedná se o drahý reproduktor, ale je to univerzální zařízení.



Ultimate Ears of Hyperboom Ceny přijaté v době zveřejnění. Největším přenosným reproduktorem Ultimate Ears je Hyperboom. Má ochranu IPX4 spolu s velkým množstvím portů a možností připojení. Má dlouhou životnost baterie a skvělý zvukový výkon.

Final Fantasy VII remake U PS4 / PS5 je to polovina obvyklé ceny

Sony to v pátek oznámilo Final Fantasy VII remake Bude k dispozici ke stažení zdarma Pro členy PS Plus v červnu. To se zdá být skvělou zprávou, protože Square Enix právě odhalil, že verzi PS4 lze upgradovat na verzi PS5 bez dodatečných nákladů později. Červen 2021. Ale je tu problém: Tato bezplatná verze nemůže získat bezplatný upgrade. Upgrade získáte přechodem na PS5 pouze zakoupením hry na disku nebo digitálně v obchodě PS Store. (Zmatené, ne?) V takovém případě je tato nabídka 30 $ za kopii s certifikací disku dobrá cena.



Final Fantasy VII remake Ceny přijaté v době zveřejnění. Moderní román pro klasiku PlayStation z roku 1997. Tato hra je první z dosud neznámého počtu epizodických dílů, které vyprávějí příběh Final Fantasy VII.

Špičkový procesor AMD 3 od AMD je zpět na skladě

Pokud jste se při každé příležitosti houpali a přicházeli o nové počítačové komponenty, včetně procesoru, podívejte se na to. Několik prodejců má nejnovější procesor AMD Ryzen 7 5800X. Je založen na architektuře Zen 3 a je jako procesory nové generace jako dnes.



AMD Ryzen 7 5800X Ceny přijaté v době zveřejnění. Jeden z nových desktopových procesorů AMD s vlastní architekturou Zen 3 společnosti. Obsahuje osm jader, 16 vláken a maximální rychlost boostu 4,7 GHz.