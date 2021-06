Krásné uživatelské rozhraní Android 12 s měnícími se barvami opravdu odpovídá humbuku

S Androidem 12 Beta 2 ožívá uživatelské rozhraní měnící barvy Google, takže jsme se vydali na výlet kolem duhy. Ron Amadeo

Pro nejrůznější obrázky může Monet vytáhnout ponožky s krásnými kontrastními barvami. Ron Amadeo

Mimochodem, to jsou všechny uzamčené obrazovky. Nyní zobrazují tyto velké hodiny, když nemáte oznámení. Ron Amadeo

Uprostřed je velmi „Batman“. Miluji ji. Mimochodem, Monet je závislý, takže jich dostáváte spoustu. Ron Amadeo

Stresový test! Android 12 stále dokáže vybrat slušnou barvu, i když ji spojíte s duhovou tapetou, něco se 16 miliony barev RGB nebo obecně cokoli barevného. Ron Amadeo

Většina z těchto tapet je mimochodem z aplikace Pixel Wallpaper. Ron Amadeo

Více. Ron Amadeo

Můžu přestat, kdykoli chci. Ron Amadeo

Android 12 Beta 2 vyšel ven Tento týden as ním i spousta funkcí, které nyní ve skutečnosti můžeme vidět pouze screenshoty práce. To zahrnuje ambiciózní uživatelské rozhraní Androidu s kódovým označením „Monet“, které mění barvy, a přestože se jedná pouze o beta verzi, po určité době to vypadá, že chameleonské uživatelské rozhraní Androidu 12 skutečně odpovídá humbuku.

Monet – neboli „Material You“, jak nám nyní Google říká, abychom jej nazvali – snadno přebarvuje uživatelské rozhraní vašeho telefonu odpovídajícím vzhledem podle vaší tapety. Vyberte hlavně modré pozadí a Android 12 změní tlačítka, posuvníky, hodiny, oznámení a pozadí nastavení na stejné odstíny. Toto uspořádání zní jako něco, co nemůže fungovat mimo technologické demo na jevišti, ale kód je nyní venku a je opravdu Funguje. Strávil jsem poslední den zlomyslně se snaží na Rozbij toA Android 12 spolehlivě převádí na krásná barevná schémata bez problémů s kontrastem.

Google již nějakou dobu pracuje na konkrétních barevných schématech pozadí, počínaje Android 5.0 Lollipop a Paleta API Zpět v roce 2014. Monet je druhou generací swingu v této myšlence a zatímco rozhraní Palette API bylo v Androidu 5 sotva používáno, Google se nyní cítí dostatečně přesvědčen o myšlence jeho použití v podstatě všude. V zásadě každý kus uživatelského rozhraní Android 12, kromě tapety s černým rychlým nastavením, podléhá barevnému schématu celého systému.

Co se týče uživatelského rozhraní systému, hrubé vysvětlení, jak to funguje, je, že Android 12 vyzkouší jednu barvu vaší tapety a poté vytvoří nějakou barvu úpravou jasu a sytosti. Vyberte zelené pozadí a získáte světle zelené, tmavě zelené, desaturované zelené a téměř bílé zelené, které se zcela automaticky rozšíří po většině uživatelského rozhraní. Typ oznámení přehrávače médií pro tyto volby barev žije sám a vybírá volnou barvu, která nějak závisí na vaší tapetě.

Android 12 často volí jednu barvu tapety a mění jas a sytost. Ron Amadeo

Vzorník žluté barvy. Oznámení přehrávače médií je opět docela anomálie, pokud jde o barvu. Ron Amadeo

Toto je ukázkový snímek z konference Google I / O a pokud vezmeme v úvahu cíl Google, můžete vidět, že jsme si opravdu velmi blízcí. Google

Nastavení a zásuvka aplikace jsou také barevně vybarveny. Dokonce i světlé pozadí je mírně citronové. Ron Amadeo

Uživatelé tmavého režimu získávají mnohem méně záře než Monet. Ron Amadeo

„Temnota“ tmavého režimu ve skutečnosti získává sebemenší barevný nádech. Je to téměř nepostřehnutelné. Ron Amadeo

Tento snímek I / O Google zobrazuje možnosti pro Monet ve spodním řádku. V ideálním případě si budete moci vybrat požadovanou barvu zvýraznění. Google

Možná existuje chuť na přizpůsobitelnost Moneta, je tu chyba, kdy některé tapety po restartu změní barevná schémata. Ron Amadeo

Pokud se má na I / O Googlu věřit čipům, měl by být Monet v době vydání ještě lepší. Na snímku byl zobrazen výběr tapety, který zobrazuje více příchutí barevných výběrů vytvořených z vaší tapety. Než to začne fungovat, vypadá to, že Google vám chce umožnit posunout výběr barev určitým směrem. Jako buggy beta verze někdy Monet vybere jedno barevné schéma tapety, když je poprvé použita. Poté se při restartu přepne na jiné barevné schéma, což naznačuje, že zde existuje prostor pro rozmanitost, zatím žádné ovládací prvky.

Právě teď je nejhorší, co můžete o Monetovi říct, že nemusí zvolit tón, který chcete nebo očekáváte. Pokud máte někde něco jako převážně černobílou fotografii s dramatickým červeným zvýrazněním, možná budete potřebovat červenou barvu zvýraznění, abyste vše spojili dohromady. Monet si ale nemusí vybrat požadovanou barvu. Tyto ovládací prvky, za předpokladu, že se skutečně dodávají, vypadají přesně jako to, co nyní systém potřebuje.

V beta verzi 2 funguje Monet pouze na uzamčené obrazovce, uživatelském rozhraní systému, domovské obrazovce a nastavení. Ale na I / O Google předvedl kalkulačku na změnu barev, aplikaci pro telefon a aplikaci pro zasílání zpráv, které, jak doufáme, vytvoří. (Jak může Google odolat aplikaci pro zasílání zpráv!) Nové widgety, které dosud nebyly vydány, převezmou na domovské obrazovce barevné schéma podle vašeho výběru. Jelikož ještě nemůžeme změnit barvu obrazovky, je nejlepší ukázkou Monetu v akci nová zamykací obrazovka – která zobrazuje obrovské hodiny, když nemáte žádná oznámení -.

Pokud vývojáři aplikací chtějí, aby Monet převzal vedení jejich návrhů, Android 12 jim dá několik barevných variant, aby mohli vstoupit do svého kódu, který se přepne při každé změně tapety. Vývojáři dostanou Tři „akcentní“ a dvě „neutrální“ barvy vybrané systémem na základě tapety. Kromě toho mohou pro každou barvu zvolit hodnotu světlosti.

Mimochodem, takto vypadá zamykací obrazovka, když máte oznámení. Ron Amadeo

Čipové sady Google I / O tvrdí, že se to bude v budoucnu vztahovat i na aplikace. Toto je kalkulačka. Google

Ochucená telefonní aplikace. Google

Bože, aplikace pro zasílání zpráv! Předpokládám, že to bude nové. Google

Někdy vám Monet stáhne ponožky pomocí sexy a hezké barvy. Díky tomu je návykové procházet kolekci tapet, abyste zjistili, co Android udělá pro každý obrázek. Aplikace „Tapeta dne“ nyní znamenají, že pro svůj operační systém získáte každý den zcela nové barevné schéma! Dokonce i v beta verzi vypadá nové uživatelské rozhraní pro Android 12 vzrušující a svěží a nepřekvapilo by mě, kdybych viděl tento nápad na změnu barevného uživatelského rozhraní zkopírovaný jinými prodejci OS za pár let.

