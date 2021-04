30 let od sloučení Škody a Volkswagenu

40 let komunistické vlády, po nichž následovala náhlá a rozsáhlá ekonomická a politická změna po sametové revoluci, zanechala ozvěnu dluhů a nemohla vážně konkurovat hlavním západním výrobcům automobilů.

Přesto je koda stále považována za „perlu mezi východoevropskými výrobci automobilů“, jak napsal německý deník Zududeuchi Zeitung v roce 1990, a existuje mnoho nabídek partnerství od západních automobilových gigantů.

Foto: koda Auto

V prosinci 1990 se československá vláda pod vedením Petera Betharta rozhodla přijmout nabídku koncernu Volkswagen.

Fúze byla dokončena 16. dubna 1991, kdy Volkswagen získal 30procentní podíl ve společnosti koda Auto. Česká automobilka se tak stala čtvrtou značkou ve flotile koncernu Volkswagen, kam patřily také Audi a Seat.

Za 30 let od fúze se koda stala nejen jednou z nejziskovějších značek Volkswagen, ale také jedním z hlavních tahounů české ekonomiky.

Výroba se od roku 1991 zčtyřnásobila, od roku 2014 společnost koda pravidelně vyrábí více než 1 milion automobilů. Přestože má koda stále ústředí v České republice, zaznamenala také expanzi svých závodů do Číny, Slovenska, Indie, Ukrajiny a Ruska.

Úspěch společnosti Koda byl tak důležitý, že její členové odborových svazů se v posledních letech začali zajímat o to, zda se Volkswagen pokouší změnit design automobilů Škoda tak, aby odpovídal levnějšímu segmentu jejího portfolia, aby neohrožoval jeho prodej. Auta německé značky. To však vedení společnosti Volkswagen i Škoda popřelo.

Fotografie: Nadim Ahmed, Pixabay, CC0

Novinář David Davidprincl z automobilového časopisu Svět motor řekl Českému rozhlasu, že obavy, že koda je pouze montážní závod Volkswagen, jsou neopodstatněné.

شك společnosti koda se podařilo zachovat jiný přístup. Úspěšně dodala inteligenci, pokud jde o všechny prvky v automobilech. Je to také viditelné po celá desetiletí na mistrovství světa v ledním hokeji a na Tour de France – a dělá to nezávisle. Nerobilo to z něj montážní továrnu, jak se obávali. Spíše staví na svém dobrém image, který se liší od image jiných značek. “

Koda také v současné době prochází elektrifikací svého portfolia a podařilo se mu s relativním úspěchem vyřešit spad z pandemie koronavirů.

Generální ředitel společnosti Škoda Thomas Schaeffer na poslední výroční tiskové konferenci společnosti uvedl, že v roce 2020 také Škoda rozšířila svoji pozici na evropském trhu s automobily.

I přes pandemii jsme již sedmý rok po sobě dodali více než 1 milion vozidel po celém světě. Náš podíl na evropském trhu s automobily se zvýšil o 0,5 procentního bodu na 5,4%. Jinými slovy, koda upevnila svoji pozici jedné z předních značek v objemovém segmentu. “