Předseda kanadské Sněmovny reprezentantů se omlouvá poté, co oslavil ukrajinské veterány, kteří bojovali s nacistickou jednotkou ve druhé světové válce

CNN

Předseda kanadské Dolní sněmovny se omluvil po oslavě bývalého ukrajinského vojáka, který ve druhé světové válce bojoval v nacistické vojenské jednotce.

Předseda parlamentu Anthony Rutte poznal 98letého Jaroslava Hunku v pátečním projevu během páteční návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v kanadském parlamentu a ocenil Hunku jako ukrajinského a kanadského veterána.

Mluvčí Hanku ocenil jako válečného hrdinu, který sloužil v 1. ukrajinské divizi a „bojoval za nezávislost Ukrajiny proti ruským agresorům a podporuje vojáky dodnes“.

„Následně jsem se dozvěděl další informace, které mě přiměly litovat svého rozhodnutí to udělat,“ uvedl Rutte v prohlášení zveřejněném jeho kanceláří v neděli. Dodal: „Zejména se chci nejhlubší omluvu vyjádřit židovským komunitám v Kanadě a po celém světě.“

Několik lidskoprávních a židovských organizací toto přiznání odsoudilo s tím, že Honka sloužil v nacistické vojenské jednotce známé jako 14. divize Waffen Grenadier SS.

„Honka, který emigroval do Kanady poté, co sloužil ve 14. divizi Waffen SS – nacistické jednotce, jejíž členové během druhé světové války přísahali věrnost Adolfu Hitlerovi – sklidil bouřlivé ovace od členů parlamentu a přítomných senátorů,“ židovská organizace pro lidská práva B’nai B’rith. Kanada to uvedla v prohlášení.

Patrick Doyle/The Canadian Press/AP Jaroslav Honka, vpravo, zasedá v pátek 22. září 2023 v Dolní sněmovně v Ottawě v Ontariu.

Uznání Honky ze strany parlamentu je „nad pobuřující,“ uvedl v prohlášení Michael Mostyn, generální ředitel B’nai Brith Canada.

„Nemůžeme dovolit, aby historie byla vybílena. Kanadští vojáci bojovali a umírali, aby osvobodili svět od zla nacistické brutality,“ řekl Mostyn.

14. divize Waffen Grenadier byla součástí Nacistická organizace SS Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku ji prohlásil za zločineckou organizaci, která rozhodla, že nacistická skupina spáchala válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

B’nai Brith ve svém prohlášení odsoudil ukrajinské dobrovolníky, kteří sloužili ve vojenské jednotce, a označil je za „extremistické nacionalistické ideology“, kteří „snili o etnicky homogenním ukrajinském státě a podporovali myšlenku etnických čistek“.

Organizace pro lidská práva říká, že očekává od parlamentu omluvu.

Ruta řekl, že převzal plnou odpovědnost za doznání Honky, který prý pocházel z jeho volebního okrsku.

„Chtěl bych objasnit, že nikdo, včetně mých parlamentních kolegů a ukrajinské delegace, nevěděl o mém záměru nebo mých prohlášeních, než jsem je učinil,“ řekl Rutte. „Tato iniciativa byla zcela moje vlastní, dotyčný byl jedním z mých jezdců a byl jsem na to upozorněn.“