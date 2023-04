Advance Wars Switch Dev děkuje fanouškům za pozitivní přijetí a vyzývá k vydání „Dream of Life“.

Po proskočení několika obručí to má Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp Konečně Byl spuštěn na Nintendo Switch. Jak je to vzrušující pro mnoho fanoušků série, je to možná ještě vzrušující pro vývojářský tým.

Režisér WayForward James Montana, který po boku Nintenda pracoval na „přepracované“ verzi klasické tahové strategie, na sociálních sítích uznal skutečnost, že se jeho „životní sen“ plně splnil – označil jej za „nejočekávanější“. „, surrealistické a vzrušující“, zatímco současně děkuje svému týmu a hernímu publiku.

James Montana: Měl jsem tu čest vyvinout Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp společně s Nintendem! Dnes se mi zcela splnil můj životní sen. Ale je to můj tým a naši přátelé v Nintendu, jejichž úsilí musím za tuto skutečnost uznat. Jménem nás všech si užijte Advance Wars! Wow, nemůžu odpovědět všem, ale děkuji!! Tohle je ten nejneočekávanější, neskutečný a zároveň vzrušující den v mém životě

Obrovský okamžik pro starodávná dupaná místa @ cesta kupředu A tam venku šíleně talentovaní lidé. Obrovská gratulace všem zúčastněným! Nyní pojďme získat novou hru v tomto enginu, @tweet! Tihle kluci a holky mají jednoznačně nadání! 👍❤️🎮 https://t.co/47tIsgYH61– MarkBozon 21. dubna 2023

Montagna také dále zmiňuje, že nebude moci o hře mnoho říci a „nedokáže skutečně odpovědět na otázky“, což není překvapivé vzhledem k tomu, že jde o vydání první strany Nintendo. Pozitivní je, že tým WayForward oslavil zvláštní příležitost vhodným dortem:

Dál, do boje! Ale nejdřív dort před vítězstvím! pic.twitter.com/hORxgQDIYJ– WayForward (WayForward) 21. dubna 2023

Tato aktualizovaná verze Advance Wars obsahuje dvě hry – jednu a přichází s 3D grafikou, hlasovým komentářem, online hraním a mnoha dalšími vylepšeními. V Nintendo Life jsme verzi Switch udělili „vynikající“ 9 z 10 hvězdiček – nazvali jsme to vzrušující přepracováním.