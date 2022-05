České ministerstvo vnitra připravuje zpřísnění dohledu nad uprchlíky z Ukrajiny; Ministr vnitra Vít Rakušan (Starostové a nezávislí – STAN) dnes řekl, že dojde i ke změně v pomoci uprchlíkům ze strany novinářů, v současné době v hodnotě 5000 Kč (200 eur), která již nebude vyplácena v hotovosti, ale bude poskytována. místo toho. Jako přísady. Ministr bulvárnímu deníku Blesk.cz řekl, že žadatelé o pomoc by měli mít v pase razítko, že překročili hranice na Ukrajinu, aby mohli požádat o humanitární pomoc.

„Bude to platit od pondělí,“ uvedl ministr Fleskin v online programu „epicenter“ s tím, že země by mohla do roku 2025 využít výhod této migrace z Ukrajiny. Dnes inzerované kroky reagují na související problémy. S romskými uprchlíky, kteří se do Česka přistěhovali z Ukrajiny.

Na tiskové konferenci ministr řekl, že krajské úřady by nyní měly najít útočiště pro romské uprchlíky přicházející z Ukrajiny, protože odmítly státní budovy doporučené k takovému využití. Podobné problémy jsou podle něj v některých regionech.

Ministr řekl, že římským rodinám bylo na některých místech poskytováno přístřeší. Kvůli romským uprchlíkům by jednal se svým maďarským zástupcem o urychleném sledování držitelů maďarských pasů, takže by se nejednalo o formální praxi umělého oddalování rozhodnutí o dočasné bezpečnosti.

Ministr zdůraznil, že české úřady musely čekat, až Maďarsko najde žadatele, a že nemohou informace ověřit. Řekl také, že zítra uspořádá videohovor se svým ukrajinským vyslancem pro organizovaný zločin v Zakarpatské oblasti v souvislosti s vysídlením.

Ragusan zopakoval, že římští uprchlíci mají často dvojí občanství a že nemají právo na pomoc v České republice, pokud jsou občany Maďarska. „Je lepší, aby ti, kteří nemají nárok na pomoc, do ČR nepřicházeli,“ řekl k chystaným rozhovorům.

Ministr řekl, že Česká republika nebude „deportovat“ nikoho v nouzi, ale poté, co prokázal slitování, když v měsících před konfliktem na Ukrajině nebyly přísně ověřovány uprchlické pasy, řekl, že by úřady měly zkontrolovat pasy, které nyní drží uprchlíci, kde pocházejí z EU a zda jim byla poskytnuta dočasná ochrana. Ragusan uvedl, že jedná s ministerstvem dopravy o možnosti repatriace těch, kteří nemají nárok na pomoc v České republice.

Kromě dvojího občanství musí úřady řešit i často chybějící doklady v případě romských uprchlíků z Ukrajiny. Podle dobrovolníků pomáhajících uprchlíkům na hlavním nádraží v Praze trvalo úřadům několik dní, než ověřily jejich totožnost.

Romští uprchlíci také přicházejí ve velkých skupinách, což často ztěžuje společný pobyt. Některé místní úřady odmítly povolit romským uprchlíkům z Ukrajiny pobyt na jejich územích.