Odpovědi New York Times Crossword 6. února 2024

„Podstata dopisu drahého Johna?“ (21a) je například láska, jako v poznámce o odloučení. Ale protože v mřížce nebyly žádné mezery, můj mozek to také četl jako přirozenější „Miluji tě“. Totéž pro „Zvonící raketu za větrného dne? (54a). Toto je CHIME DIN, i když obvykle čtu tento řetězec písmen jako CHIMED IN.

62-Across odhaluje, že v této hře je více než jen pár chytrých slov. Pokud je analýza provedena určitým způsobem, „Chcete změnit mapu jižní Anglie?“ Říká nám, co „bychom měli dělat s odpověďmi na vodítka označená hvězdičkou“. Je to MOVE DOVER – což lze také číst jako „MOVED OVER“, ve stylu jiných samostatných záznamů, ale porušuje vzorec, když se čte jako MOVE „D“ OVER.

Moje oblíbená část tohoto tématu je, že pan Barocas nám neříká, kterým směrem máme posunout to „D“. Je zde prostor pro dvojznačnost: „Hrál dohazovače“? (39a) Co je správnější: kované aliance nebo kované aliance? Obojí má své zásluhy, i když pouze jeden odpovídá formátu důkazu.

Obtížný důkaz

5a. Tento 'kámen v sadě' mě přivedl k zamyšlení o drahokamech na prstenu – což se hodí, vzhledem k… Zahalené ženy Kapitál na začátku tohoto průvodce. „Stone“ odkazuje na EMMA Stone na filmové scéně.

23 A. Nenechte se zmást ani částečnou symetrií v „Able He and Elba“. Je to jen chytrý způsob, jak pojmenovat herce Idrise Elbu.