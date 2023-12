Starfield na Steamu klesl na „Většinou negativní“.

Starfield vydalo Bethesda Game Studios 6. září 2023. Oslavováno jako masivní open-world hra s nekonečným potenciálem, byla to první nová IP od společnosti za více než dvě desetiletí. V rozhovorech bylo odhaleno, že koncept Starfield je starý přes dvacet let a jeho vývoj trval tak dlouho, protože Bethesda Game Studios chtělo vytvořit dokonalou hru.

Bohužel to nebyl výsledek. Nedávno se hodnocení Starfieldu snížilo ještě níže, než tomu bylo na Steamu, taženo sentimentem kolem hry, který zůstává do značné míry tristní. Na Steamu Starfield nedávno obdržel hodnocení „Většinou negativní“, což je ostré vyjádření toho, jak lidé vnímají ságu o cestování do vesmíru.

navždy zmenšený

Starfield byl před spuštěním hry velmi nadšený. Proběhla skvělá marketingová kampaň pod vedením Bethesda Game Studios, která vzala svět útokem, a nakonec se ke Starfieldu připojilo přes 13 milionů hráčů, ale mnozí z těchto hráčů odešli s hořkou pachutí v ústech, protože produkt, který měli. se ukázalo, že má k dokonalosti daleko.

na páruHra má 86 425 recenzí s konečným hodnocením „smíšené“. Novější komentáře, reprezentované souborem 7 302 recenzí, však naznačují mizernější obrázek a hodnotí hru jako „převážně negativní“.

Jedna nedávná recenze o hře hovořila jako o „velkém tropu průměrnosti“, zatímco jiná tvrdila, že jde o „hru s přemírou nicoty“. V recenzi napsané na konci listopadu jeden uživatel napsal: „Příběh je tak obecný, jak jen může být, a hratelnost začíná být nudná.“

Kromě Starfieldu existuje jen málo vyplácejících funkcí, a to pochází od někoho, kdo do hry investoval spoustu času, dokončil vše, co mohla nabídnout, a koupil si ultimátní „Constellation Edition“ hry.

Pro další pokrytí Insider Gaming se podívejte na zprávu, že fanoušci GTA možná našli herce Lucia

Příbuzný