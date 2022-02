Vědci si uvědomují, že opakující se záhadný rychlý rádiový výboj z vesmíru vypadá podivně povědomě

Vědci získali zvláštní pocit déjà vu, když se blíže podívali na záhadnou sérii jasných záblesků v galaxii vzdálené pouhých 12 milionů světelných let.

Záblesky, známé jako časté rychlé rádiové vzplanutí (FRB), vypadají překvapivě podobně jako záblesky v Krabí mlhovině. Krabí mlhovina je pozůstatkem prastaré hvězdice, popř Supernova, pozorované lidmi v roce 1054 našeho letopočtu a zaznamenané několika odlišnými kulturami. Barevné pozůstatky vykazovaly jasné, brilantní záblesky velmi podobné nově objeveným FRB, ke kterým došlo v galaxii M81, uvedli vědci.

„Některé signály, které jsme naměřili, jsou velmi krátké a silné, stejně jako některé signály z pulsaru Cancer,“ Kinsey Nemo, Ph.D. Student astronomie na Nizozemském institutu pro radioastronomii a Amsterdamské univerzitě v Nizozemsku, Řekl to v prohlášení.

K výbuchu došlo v dnešní Krabí mlhovině registrovaný 4. července 1054 čínskými astronomy, kteří viděli novou nebo „hostující“ hvězdu nad jižním rohem Býka. Astronomové zaznamenali, že „Host“ svítil na obloze 23 dní a byl 6krát jasnější než Venuše. Zůstal viditelný ještě asi dva roky po výbuchu a zaznamenali ho i arabští a japonští astronomové.

Zbytek byl lépe viditelný dalekohledem, což znamená, že zbývající mlhovinu poprvé pozoroval až v roce 1731 britský astronom John Bevis. francouzský astronom Charles Messier Nezávisle ji pozoroval o 27 let později a přidal ji do svého nyní oblíbeného katalogu Messierových objektů, kde mlhovinu popsal jako Messier 1 nebo M1.

A teprve v 60. letech, kdy astronomové zaznamenali oscilaci v rádiovém zdroji, která se shodovala s polohou Krabí mlhoviny, nakonec zjistili, že signál pochází z pulsartyp neutronové hvězdy (samotné superhusté hvězdné těleso, které po sobě zanechala supernova) se silným magnetickým polem.

Umělcova kresba magnetaru v galaxii M81. (Foto kredit: Chalmers University of Technology/Daniel Futselaer, Artsource.nl)

Ale navzdory známé příčině erupcí Krabí mlhoviny a jejich podobnostem s těmi, které byly pozorovány v M81, si astronomové zatím nejsou jisti, co se děje v M81. Tyto FRB byly poprvé pozorovány v lednu 2020 ze směru souhvězdí Velké medvědice, Velkého vozu.

Doposud byly FRB nalezeny většinou v mladých galaxiích posetých hvězdami, ale pozorování M81 jsou výjimkou, protože síť desítek rádiových antén velmi jasně identifikovala zdroj signálu pro starou skupinu hvězd známou jako kulová hvězdokupa. . .

Jedním z kandidátů na vysvětlení FRB je, že tyto jasné záblesky pocházejí magnetismus Nejmocnější magnet ve vesmíru a další typ zbytku supernovy. Toto vysvětlení dává smysl v místech, kde jsou mladé hvězdy běžné, řekli vědci, ale je to náročnější, pokud jde o M81.

„Očekáváme, že magnetické hvězdy budou jasné a nové, rozhodně nebudou obklopeny starými hvězdami,“ uvedl v prohlášení Jason Hessels z University of Amsterdam and Astron. „Pokud to, na co se tady díváme, je opravdu magnetar, nemohl vzniknout výbuchem mladé hvězdy. Musí existovat jiný způsob.“

Jedním z možných vysvětlení může být, že soubor bílý trpaslík (Chladící jádro velké hořící hvězdy) Čerpá plyn od nešťastné sousední hvězdy. Vědci se domnívají, že časem mohla nadbytečná hmota způsobit, že se bílý trpaslík zhroutil do magnetaru.

Spirální galaxie M81 se nachází asi 12 milionů světelných let od Země. (Obrazový kredit: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optický: Detlef Hartmann; IR: NASA/JPL-Caltech)

A konečně, ačkoli si vědci nejsou jisti, proč signál je nebo proč je podobný signálu vycházejícímu z Krabí mlhoviny, mají podezření, že odpověď je něco neobvyklého – ať už je to neobvyklý magnetar, neobvyklý pulsar nebo jiný nebeský jev.

Výzkum byl publikován ve dvou článcích ve středu (23. února): jeden v přírodní astronomie V čele s Nemem a druhým dovnitř Příroda Vedl ji Franz Kirsten z Chalmers University of Technology a Nizozemského institutu pro radioastronomii.

