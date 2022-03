Dnešní oblíbený narozeninový seznam pro 14. března 2022 zahrnuje celebrity Billy Crystal a Corey Stoll

Přání k narozeninám patří Billymu Crystalovi, Corymu Stollovi a všem ostatním celebritám s dnešními narozeninami. Podívejte se na níže uvedenou prezentaci, kde uvidíte fotografie celebrit, které 14. března zestárnou o rok, a dozvíte se o každé z nich zajímavý fakt.

Narozeniny celebrit 14. března 2022

SOUBOR – Na této souborové fotografii ve středu 20. května 2015 pózuje Michael Caine před fotografy během natáčení filmu Mládež na 68. mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v jižní Francii. Mezinárodní filmový festival se po dvou letech vrací do českých lázní Karlovy Vary kvůli zpožděním způsobeným pandemií koronaviru. Na 55. ročníku festivalu bude v pátek 20. srpna 2021 oceněn anglický herec Michael Caine, oceněný Oscarem, za mimořádný přínos světové kinematografii při jejím vzniku (AP Photo/Lionel Cironneau, File)AP

Herci Michaelu Caineovi je 89 let

Zajímavost: Byl šestkrát nominován na Oscara a dvakrát vyhrál (obě vedlejší role)

Quincy Jones a Nicole Avant se zúčastní premiéry filmu „The Black Godfather“ v Paramount Studios v pondělí 3. června 2019 v Los Angeles. (Foto: Mark von Holden/Invision/Associated Press)Mark von Holden / Invision / AP

Producent, skladatel a dirigent Quincy Jones se dožil 89 let

Zajímavost: Jednou z jeho dcer je herečka Rashida Jones

Strážce Phoenix Suns Chris Paul, vlevo, objímá herce Billyho Crystala, uprostřed, zatímco Crystalova manželka Janice stojí vedle ní poté, co Suns vyhráli šestý zápas finále Západní konference NBA proti Los Angeles Clippers Středa, 30. června 2021, Los Angeles . Suns vyhráli zápas 130:103 a sérii vzali 4:2. (AP Photo/Mark J. Terrill)AP

Komik Billy Crystal oslaví 74 let

Zábavný fakt: Za svou práci získal ceny Emmy na udílení cen Akademie i Grammy

Marcus Sega, vlevo, Josh Bowman, Genesis Rodriguez, Freddy Stroma a Kevin Williamson se účastní panelu „Time After Time“ v segmentu Disney/ABC tiskového turné Asociace zimních televizních kritiků 2017 v úterý 10. ledna 2017 v Pasadeně, Kalifornie (Foto: Rich Fury/Invision/Associated Press)Rich Fury / Invision / AP

Režisérovi a spisovateli Kevinu Williamsonovi je 57 let

Zábavný fakt: Oba napsali a režírovali „Učíme paní Tingleovou“

Betsy Brandt vystupuje na konferenci Breaking Bad 10th Anniversary Committee v první den Comic-Con International ve čtvrtek 19. července 2018 v San Diegu (Foto Richard Shotwell/Invision/Associated Press)Richard Shotwell / Invision / AP

Herečce Betsy Brandt je 49 let

Zajímavost: První televizní vystoupení zahrnovala epizody „Judging Amy“ a „JAG“

Beverly Hills, CA – 30. května: Grace Park se 30. května 2019 v Beverly Hills v Kalifornii zúčastnila 12. výročního udílení cen televizní akademie ve Four Seasons Hotel Beverly Wilshire. (Foto: Leon Bennett/Getty Images)Getty Images

Herečce Grace Park je 48 let

Zábavný fakt: Postavy, které hráli „Battlestar Galatica“ a „Hawaii Five-O“, byli v původních pořadech částečně muži.

NEW YORK, NY – LISTOPAD 29: Corey Stoll a Nadia Powers se účastní premiéry New York City „West Side Story“ v Rose Theater, Jazz v Lincoln Center 29. listopadu 2021 v New Yorku. (Foto: Roy Rochlin/Getty Images)Getty Images

Herci Cory Stollovi je 46 let

Zábavný fakt: Objevila se jako mladší verze Junior Soprano v „The Many Saints of Newark“

LOS ANGELES, CA – 23. SRPNA: Herec Chris Klein, herečka Victoria Summer, Lawrence Charles, zakladatel Charles & Co. , Kalifornie (foto od Frasera Harrisona/Getty Images pro teenagery Cancer America)

Herci Chrisi Kleinovi je 43 let

Zajímavost: Kdysi byla zasnoubená s herečkou Katie Holmes

Jamie Bell (vlevo) a Kate Mara dorazí na galavečer Governors Awards v neděli 27. října 2019 v Dolby Hall v Los Angeles. (Foto: Jordan Strauss/Invision/Associated Press)Jordan Strauss / Invision / AP

Herci Jimmymu Bellovi je 36 let

Zábavný fakt: Má ztvárnit Freda Astaira v nadcházejícím životopisném filmu ‚Fred a Ginger‘.

Více celebrit s dnešními narozeninami

Country zpěvák Michael Martin Murphy je 77. Bývalému saskému hráči Waltu Baraziderovi je 77. Herci Steve Cannalymu („Dallas“) je 76. Osobnosti televize a rádia Ricku Daisovi je 71. Country zpěvákovi Janu Brownovi je 68. . Herci Adrianu Zmidovi je 68 let. Herečce Tamaře Toni („Zákon a pořádek: SVU“) je 63 let. Herečce Penny Gerald Johnson („Castle“, 24) je 62. Herci Elise Neal („All of Us“) je 56. Herci Gary Anthony Williams („Bostonův zákonný věk“, Malcolm in the Middle“) je 56. Herci Megan Relay („Reign“) je 54. Bubeníkovi Michaelu Blandovi z Soul Asylum je 53. Zpěvákovi Christianu Buschovi ze Sugarland je 52. Herci Daniel Gillies („The Originals“, „The Vampire Diaries“) je 46. Herci Ryanu Cartwrightovi („Kevin Was Waiting“) je 41. Herci Kate Maberly (Finding Neverland) je 40. Zpěvákovi, klávesistovi Taylor Hansonovi ze skupiny Hanson je 39. Baskytarista Este Haim z Haim je 36. Herci Ansel Elgort („rebel“ The Fault in Our Stars“) je 28.

Další oblíbené nebo historické narozeniny 14. března

Johann Strauss, skladatel

Albert Einstein, fyzik

Wolfgang Petersen, režisér (81)

Princ Albert II., guvernér Monaka (64)

Simone Biles , olympijský vítěz, gymnastka (25)

S agenturou Associated Press

Zábavná fakta o celebritách (Associated Press)

Zábavná fakta o celebritách

Gal Gadot | Emilia Clarkeová | Sophie Turner | Chris Hemsworth

Robert Downey Jr. Alison Hannigan | Tiffany Amber Thiessen

Jason Momoa | Amanda Seyfried | Kat Denningsová

Miley Cyrus | Emma Stone | Seth MacFarlane | Mark Hamill

Emma Watson | Sarah Michelle Gellar | Alec Baldwin

Jenna Fisher | Kate Mara | Jennifer Aniston | Alan Alda

Jennifer Lawrence a Mila Kunis | David Hasselhoff

Lindsay Lohan | Natalie Portman | George Clooney

Betty White | Dave Matthews | Danica McKellarová | Taylor Swift

Britney Spears | Bill Nye | Scarlett Johanssonová

Rachel McAdams | Demi Moore | Julia Robertsová

Danielle Fishel a tým „Boy Meets World“.

Podívejte se na seznamy zábavných faktů o filmu a televizi (The Associated Press)

Zábavná fakta o filmech, televizi a dalších

Na památku: Celebrity, které zemřely v roce 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Královská rodina: Kdo je další v řadě na britský trůn?

88 celebrit, které se narodily v Kanadě

15 celebrit, které se objevily na „Saved By the Bell“

Zábavná fakta o „The Office“ | 30 hostujících hvězd v ‚The Office‘

10 slavných režisérů, kteří natočili epizody z „The Office“

25 zábavných faktů o „přátelích“ | 25 celebrit, které se objevily v „Přátelé“

25 herců, které jste neznali, hrálo ve Hře o trůny

25 herců, které jste neznali, se objevilo v ‚Boy Meets World‘

Hostování Oscarů od roku 1989

Další zajímavá fakta o filmu: „Vlastně milovat“ | „Napoleon Dynamit“ | „Špinavý tanec“ | „křičet“ | „Romeo + Julie“ | „Velký Lebowski“ | „Vím, co jsi dělal minulé léto“ | „Fantomové nebezpečí“

Prožijte znovu své dětství se 120 karikaturami Hana Barbera

Chcete vidět více narozenin celebrit a další zábavné příspěvky? Sledujte mě na Facebooku pro nejnovější zprávy kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ níže.