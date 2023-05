iPhone, iPad a Mac právě dostaly první bezpečnostní aktualizaci svého druhu

Apple právě poprvé použil svůj nový bezpečnostní systém rychlé reakce v běžném veřejném vydání – všechny předchozí opravy RSR byly pro účely beta testování iOS/macOS.

Oprava přichází jako aktualizace pro uživatele iOS, iPadOS 16.4.1 nebo macOS 13.3.1. K této aktualizaci nejsou žádné poznámky k vydání, Apple uvádí pouze standardní popis: „Tato rychlá bezpečnostní odpověď poskytuje důležité bezpečnostní opravy a je doporučena všem uživatelům.“ Aktualizace má 85,2 MB ve srovnání s téměř 2 GB pro iOS 16.4.1.

Jak Apple vysvětluje, nový systém rychlé reakce na zabezpečení umožní opravovat zranitelnosti, aniž byste museli čekat týdny na testování větších verzí:

Quick Security Responses je nový typ vydání softwaru pro iPhone, iPad a Mac. Přinášejí důležitá vylepšení zabezpečení mezi aktualizacemi softwaru – například vylepšení webového prohlížeče Safari, sady frameworku WebKit nebo jiných důležitých systémových knihoven. Mohou být také použity k rychlejšímu zmírnění určitých bezpečnostních problémů, jako jsou problémy, které mohly být zneužity nebo nahlášeny jako „ve volné přírodě“. Nové rychlé bezpečnostní reakce jsou nabízeny pouze pro nejnovější verzi iOS, iPadOS a macOS — počínaje iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 a macOS 13.3.1.

V současné době stránka Aktualizace zabezpečení společnosti Apple ještě neuvádí konkrétní opravy pro tuto RSR. Tento příběh aktualizujeme, jakmile budou k dispozici další podrobnosti o aktualizaci, ačkoli Apple pravděpodobně nevydá opravy, dokud nepřijde iOS 16.5. Není jasné, zda Apple ustoupí od bezpečnostních oprav spojených s bodovými aktualizacemi, nebo zda tyto aktualizace RSR slouží k rychlejším nouzovým opravám.

Pokud se chcete ujistit, že tyto aktualizace obdržíte, přejděte do Nastavení (nastavení systému v systému macOS)> Všeobecné > Aktualizace programu > Automatické aktualizace Ujistěte se, že jsou povoleny funkce Security Responses a System Files. Říká se, že jsou převalil dva dny, takže vaše zařízení nemusí obdržet aktualizaci okamžitě nebo mohou nastat problémy s její instalací. Tyto opravy budou nakonec zahrnuty do příští verze iOS/iPadOS/macOS, ale může to chvíli trvat a vaše zařízení bude mezitím zranitelné.

Tento nový systém měl být pro Apple způsob, jak rychle aktualizovat důležité systémové komponenty bez aktualizace celého iOS, což může zahrnovat aktualizace vestavěných aplikací a před vydáním vyžaduje spoustu testování.