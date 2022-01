Round Up: Recenze se týkají PC portu Monster Hunter Rise společnosti Capcom

Monster Hunter Rise Byla to snadno jedna z nejlepších exkluzivit Nintendo Switch pro rok 2021, a přestože Capcom v nejbližší době nezpomalí podporu této verze, za pár dní uvolní PC port na Steamu.

Pokud jste zvědaví, jak vypadá PC verze hry, shromáždili jsme několik recenzí kritiků, které tuto verzi porovnávají s verzí Switch. I když jsou v PC verzi některá zjevná vylepšení z hlediska přesnosti a výkonu, žádná podpora cross-play rozhodně není zklamáním.

Když byl Rise původně vydán na Switch v roce 2021, dali jsme mu devět z deseti hvězdiček. Zde je naše videorecenze:

Co tedy kritici řekli o PC verzi hry? Pokračovat ve čtení…

žebrovaný Shrnul PC verzi jako jiný způsob hraní, ale nebyl si jistý, zda je užitečný pro stávající hráče:

Bez křížového ukládání mezi Switch a PC nebo vizuálních prvků, které vylepšují to, co již hráči mají na kapesním systému, je těžké pochopit, proč by se někdo už utopil stovky hodin v stoupat Přeskočí loď pro Steam.

Monster Hunter Rise Na PC je to prostě jiný způsob, jak hrát skvělou hru. A i když je to skvělá zpráva pro PC hráče, kteří se nikdy nezačlenili do ekosystému Nintendo, jeho grafika nedokáže zapůsobit ani na ten nejpůsobivější hardware.“

Hráč Řekl, že jde o „definitivní verzi“ hry a chválil ji za to, že jde o obrovský skok „v kvalitě oproti verzi pro Switch“, ale připustil, že selhala, když byla přidána vedle předchozího příspěvku, Svět lovců monster. Nebyl také rád, že vyloučil cross-play podporu. Konečným výsledkem byly čtyři hvězdičky z pěti.

Nové 4K textury dodávají příšerkám spoustu detailů a díky zvýšené snímkové frekvenci je každý boj plynulejší a intenzivnější. I když budete hrát Switch verzi, Rise na PC vám bude v mnoha ohledech připadat jako úplně nová hra.…pokud jste na Switchi hráli hodně Rise v manuálním režimu, uvidíte na PC verzi věci, které jste ještě neviděli. „ „Na druhou stranu, pokud pocházíte ze světa, Rise je tak trochu smíšený pytel…není uniknout faktu, že Rise je hra pro Switch. Nyní, když lze World a Rise porovnávat vedle sebe straně na PC je úžasné, jak je Rise otrhaný. A opravdu tenký. Oblasti jsou většinou ploché, nevýrazné náměstí, které se zdá prázdné ve srovnání s vysoce komplexním a detailním světem.“

Wccftech.com Také si myslíte, že World je lépe vypadající hra, ale milovali jste méně náročnou hru Rise na PC. Souhlasí také s tím, že je to jeden z „nejlepších portů z konzole na PC“ poslední doby a dávám mu devět z deseti:

Monster Hunter Rise, původně vydaný na konzoli Nintendo Switch, nevypadá tak dobře jako Monster Hunter World, i když rozdílné umělecké směřování činí rozdíly mezi těmito dvěma hrami méně závažné. Jde o méně náročnou hru, která stále vypadá dobře díky úžasný RE engine. , i když znamená, že většina počítačových hráčů nebude mít problém jej spustit při vysokých snímkových frekvencích. Systém nebude mít problém spustit jej nad 60 snímků za sekundu. Hardware použitý pro testování, poháněný CPU i7-10700, RTX 3070 GPU, 16 gigabajtů RAM, neměl problémy se spuštěním hry ve 4K, stabilizoval 120 snímků za sekundu na nejvyšší až maximální nastavení.

„Skutečnost, že Monster Hunter Rise funguje tak dobře, není jediná věc, která z něj dělá jeden z nejlepších portů mezi konzolí a PC, jaké jsme v poslední době viděli. Hra se vyznačuje superrychlou podporou a několika různými grafickými nastaveními.“ od přepínání mezi texturami s vysokým rozlišením po možnosti Více odstínů, včetně dynamických odstínů a odstínů vybavení, nastavení úrovně detailů, možnosti Anti-Aliasing a další. Hra také odvádí skvělou práci při poskytování informací o tom, jak každé nastavení ovlivňuje výkon systému díky jeho využití grafické paměti a indikátory zatížení CPU, díky nimž je vyladění všech nastavení pro dosažení nejlepší rovnováhy mezi kvalitou grafiky a výkonem velmi snadné.“

počítačové hry Dal devět z deseti plus podobná srovnání světa a toho, jak se hra nyní hraje:

The Rise byl samozřejmě původně navržen jako exkluzivita pro Nintendo Switch, a i když je tato PC verze dobrým portem se vším, co byste očekávali, nepřibližuje se okamžitému vizuálnímu „cool“ faktoru, který dělal World. nemůže konkurovat věcem, jako jsou dekorace nebo úžasné animace vytvořené speciálně pro monstra, která mezi sebou bojují… Jde však o to, že Rise je nejlepší hra.“

„…Jasně, tohle může být hra pro Nintendo Switch v originále a je to vidět i vizuálně. Ale koho to zajímá, protože je těžké se zbavit pocitu, že Monster Hunter Rise je tak dobrý, jako kdy byl. Což znamená: tak dobrý, jak jen může být.“

NME Stejně ohromen to nazval „ultimátní verzí“, ale zeptal se, proč by lidé ustoupili bez podpory cross-play:

Samozřejmě, i když nemáte ten nejúžasnější displej jako Ultra Wide (který je také podporován), stoupat Na PC to stále převyšuje verzi Switch. „

„…kdo ví, pokud dost majitelů křížových přepínačů a PC zamyká své peněženky před tím, co by mělo být snadné, mohlo by to přesvědčit Capcom, aby našel více křížově úsporné řešení.“

Toto je jen ukázka některých recenzí na PC verzi Monster Hunter Rise. Capcom minulý týden také prozradil, co to bude Zahrnuje některé speciální filtry obrazovky.

Podíváte se na PC verzi Monster Hunter Rise nebo zůstanete u verze pro Nintendo Switch? Řekněte nám to v komentářích.