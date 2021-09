Sun sdílí varování před imunodeficiencí poté, co plně imunizovaný otec na Floridě zemřel na COVID-19

Muž z Tampy říká, že jeho otec zemřel na COVID-19, přestože byl plně očkován. Mike Madre řekl 8 On Your Side, že jeho otec, Danielle Madre, měl již existující podmínky a je tu spousta věcí, které si jeho rodina neuvědomila, dokud to také nebylo hotové. pozdě. Nyní sdílí příběh svého otce v naději, že zachrání život někoho jiného. Ve věku 61 let byl Madhuri ve skvělé formě, takže to, co se mu stalo, jeho rodinu naprosto ohromilo. Zemřel několik dní poté, co onemocněl COVID-19 a byl přijat do nemocnice svatého Josefa v Riverview. “Jakmile byl očkován, hodně vážil z ramene,” řekl Madhuri. „Jeden z jeho nedávných příspěvků na Facebooku žádal lidi, aby nosili masku a zůstali ve střehu, protože ho tato nemoc ničila.“ Jeho syn Mike říká, že jeho otec nebyl léčen, lékaři používali přístup typu „počkej a počkej“, ale Madhuriho tělo bohužel nebylo schopné se viru ubránit. „Jednou mu nebylo řečeno, že by na něj vakcína nefungovala,“ řekl Madhuri. “Můj otec zemřel brutální smrtí a tato situace COVID je skutečná a nerad bych, aby někdo prošel tím, čím si prošel můj otec.” John Green je vedoucím divize infekčních chorob v Moffitt Cancer Center. Říká, že lidé s rakovinou, jako je leukémie, mají oslabený imunitní systém a větší riziko úmrtí na koronavirus. Řekl doktor Green. Greene říká, že to je důvod, proč existuje tlak na získání posilovací dávky. “Pokud máte imunitní systém, který je již nainstalován, injekci posilovače, dává mu to schopnost bojovat s infekcí,” řekl Dr. Green. Madhuri nyní doufá, že z této tragédie vzejde něco pozitivního. “Doufám, že jeho příběh umožní někomu, kdo může mít CLL nebo jinou nemoc, která je oslabuje imunitou, aby si uvědomil, že vás vakcína nemusí chránit před COVID,” řekl Madhuri. Greene připomíná lidem s rakovinou a kteří jsou imunokompromitovaní, aby očkovali lidi kolem sebe, a Madhuri také doufá, že imunokompromitovaní lidé si promluví se svým lékařem o tom, co by měli dělat, pokud spadají do této skupiny lidí.

Muž z Tampy říká, že jeho otec zemřel na COVID-19, přestože byl plně očkován. Mike Madre řekl 8 On Your Side, že jeho otec Daniel Madhuri měl již existující podmínky a jeho rodina si toho hodně uvědomila, dokud nebylo příliš pozdě. Nyní sdílí příběh svého otce v naději, že zachrání život někoho jiného. Madhurimu bylo 61 let v dobré kondici, takže to, co se mu stalo, jeho rodinu naprosto ohromilo. Zemřel několik dní poté, co onemocněl COVID-19 a byl přijat do nemocnice svatého Josefa v Riverview. “Jakmile byl očkován, bylo to těžké na jeho rameni,” řekl Madhuri. „Jeden z jeho nedávných příspěvků na Facebooku žádal lidi, aby nosili masku a zůstali ve střehu, protože ho tato nemoc zabíjela.“ V loňském roce lékaři Madhuri diagnostikovali typ leukémie. Jeho syn, Mike, říká, že jeho otec nebyl léčen a lékaři přistupovali formou hlídání a čekání. Madreino tělo bohužel nebylo schopné viru odolat. Byl imunokompromitován. „Nikdy mu nebylo řečeno, že by na něj vakcína nefungovala,“ řekl Madhuri. “Můj otec zemřel brutální smrtí a tato situace COVID je skutečná a nerad bych, aby někdo prošel tím, čím si prošel můj otec.” Dr. John Green je vedoucím divize infekčních chorob v Moffitt Cancer Center. Říká, že lidé s rakovinou, jako je leukémie, mají oslabený imunitní systém a vyšší riziko úmrtí na koronavirus. „V nejlepším případě někteří lidé infekci nemusí přežít, ale zejména ti starší a lidé s oslabenou imunitou,“ řekl doktor Green. Dr. Green říká, že to je důvod, proč existuje tlak na získání posilovací dávky. “Pokud máte imunitní systém, který je již nainstalován, injekci posilovače, dává mu to schopnost bojovat s infekcí,” řekl Dr. Green. READ Lékaři v Paříži varují před katastrofickým nárůstem případů HIV Madhuri nyní doufá, že z této tragédie vzejde něco pozitivního. “Doufám, že jeho příběh umožní někomu, kdo může mít CLL nebo jinou nemoc, která je oslabuje imunitou, aby si uvědomil, že vás vakcína nemusí chránit před COVID,” řekl Madhuri. Dr. Green připomíná lidem s rakovinou a těm, kteří mají oslabenou imunitu, aby byli kolem sebe očkováni lidé. Madhuri také doufá, že imunokompromitovaní lidé si promluví se svým lékařem o tom, co by měli dělat, pokud spadají do této skupiny lidí.