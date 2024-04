Uživatelé iPhone, iPad a Mac jsou náhle uzamčeni ze svých zařízení a vyžadují reset

Děje se něco zvláštního. Některá Apple ID záhadně zakazují své uživatele a zatím neexistuje žádné vysvětlení, proč se to děje. Ale je to skutečná věc a stalo se mi to dnes brzy ráno.

Apple iPhone 15 — jedno ze zařízení, které bylo zasaženo záhadným zámkem. Getty Images

Aktualizace z 28. dubna níže. Tento příspěvek byl poprvé publikován 27. dubna 2024.

Poprvé o tom informovali uživatelé na sociálních sítích a děje se to od večera v pátek 26. dubna, kdy se lidé obracejí na svá zařízení Apple, jako je iPhone, iPad a Mac, jen aby zjistili, že jsou uzamčena.

Stalo se mi to jako první v sobotu 27. dubna ráno a nebyl to příjemný pocit. Hlavně je to jen matoucí. Co jsem udělal, že mi můj iPhone oznámil, že moje Apple ID bylo zablokováno? Naboural někdo moje heslo? Nechal jsem někde svůj iPhone odemčený, aniž bych si to uvědomil? Měl ten chlap ve vlaku, kterého jsem požádal, aby se postaral o mé věci, když jsem šel na záchod, nějak přístup k věcem na mém iPadu?

Všechna moje zařízení samozřejmě zůstala funkční, ale žádné z nich mě nepustilo do aplikací Apple, takže jsem si mohl být jistý, že jsem to já. Ukázalo se, že bez resetování hesla Apple ID to není možné.

Jak den plynul, na sociálních sítích jsem se dočetl, že v tom nejsem sám. Byla to taková úleva, snad jsem přece jen nic špatného neudělal.

Návrat do Můj účet vyžaduje jednoduchý a přímočarý proces: vymyslet nové heslo Apple ID a nastavit ho. Není to tak těžké (i když si to budu pamatovat? Díky bohu za 1Password), ale je to otrava. Navíc, jak podotkl 9 až 5 MacHesla pro aplikace dříve nastavené přes iCloud byla také resetována. Jo a potřeboval jsem znovu nastavit zprávy na svém Macu.

Opravdu, šel jsem lehce dolů. Měl jsem zapnutou ochranu ukradeného zařízení, ale byl jsem doma, když jsem dnes ráno zkontroloval svůj telefon. Kdyby se to stalo o pár hodin dříve, byl bych ve vlaku, o kterém jsem se zmínil a který by můj iPhone právem považoval za nedůvěryhodnou stránku.

Je těžké přesně vědět, jak je to rozšířené, ale šíře komentářů na sociálních sítích naznačuje, že nejde o izolovaný incident, který postihuje několik lidí.

Od Applu zatím nejsou žádné informace o tom, co by se mohlo stát nebo co se společnosti stalo Webová stránka stavu systému Říká, že s Apple ID je vše v pořádku, což by mohlo přinejmenším znamenat, že si Apple myslí, že se problém nyní neděje. Důvod ale zůstává záhadou.

Podívejme se na to pozitivní: Je dobré aktualizovat hesla častěji než mnozí z nás (samozřejmě včetně mě). Ale je to proces, bez kterého bych se dnes obešel.

Podám zprávu, až to bude více známé.

Aktualizováno 28. dubna. Apple stále nemá žádné informace o tom, co se mohlo stát, ale přibývá zpráv o postižených lidech. jako hrana Jeden uživatel na Mastodon údajně řekl, že jim člen týmu podpory Apple řekl, že „někdy jsou k vašemu účtu přidána náhodná vylepšení zabezpečení“. To je fér, ale nezdá se, že by tomu tak bylo: zdá se, že příliš mnoho lidí hlásí, že mají stejný problém, včetně více než několika čtenářů, kteří se na mě obrátili, na to, aby to vypadalo jako náhodná maličkost .

Není to poprvé, co se to stalo, protože jeden vývojář oznámil, že se něco podobného stalo na podzim roku 2023.

Jde o to, že každý případ je samostatný, takže je obtížné určit, zda všichni v současné situaci byli postiženi závadou, nebo zda existuje mnoho různých důvodů pro resetování. I když to, že se toho ve stejnou chvíli stalo tolik, se zdá matoucí.

Zdá se, že jednou z časově nejnáročnějších věcí, které je třeba udělat, pokud jde o uvedení věcí do pořádku, je vymýšlení nových hesel pro konkrétní aplikace. To jsou ty, které poskytují některé aplikace, jako je Fantastical a

Pokud se vás to týká, kamaráde Přispěvatel Forbes Davey Winder Má vynikající způsob třídění hesel aplikací s rozumnou radou, že vzhledem k tomu, že máte povoleno maximálně 25 těchto hesel, může být vhodný čas odstranit všechna nepoužívaná hesla.