Porazili o rok později Ganondorfa všichni ve hře Zelda: Kingdom Tears?

V srpnu loňského roku, kdy byla Zelda: Tears of the Kingdom ve volné přírodě teprve tři měsíce, jsme se zeptali, jaké bylo vaše procento dokončení. Vzhledem k velikosti hry se chápalo, že 37 % účastníků ještě neporazilo finálního bosse, a proto neznalo procento dokončení.

O devět měsíců později si však představujeme, že mnoho z vás porazilo Ganondaddyho v epickém souboji a získalo kredity pro nejočekávanější hru Nintenda roku 2023…

nebo máte? Když mluvíme s týmem Nintendo Life, zdá se, že někteří z nás se stále ještě úplně nedostali k tomu, aby dali TOTK velký špatný hlas, a to ani rok po jeho vydání. Hra je tak obrovská a je toho tolik poslední Za tímto účelem nás zajímá, zda jste dohráli Tears of the Kingdom nebo zda se to stalo vaší poslední hrou. Nebo když *šeptá to* Odešla a už se nevrátila.

Na oslavu ročního výročí se vracíme, abychom viděli, kdo z týmu zápas dokončil a kdo si jízdu po 366 dnech stále užívá. Evidentně spoilery přicházející…

Alana Hague, zástupkyně redaktora

Myslím, že to asi není opravdu fér (protože jsem hru recenzoval), ale ano, porazil jsem Ganondorfa. Trefil jsem ho před více než rokem. bere Který, král démonů. Bylo to snadné? Sakra ne. Netušila jsem, do čeho jdu, a byla jsem žalostně nepřipravená. Tohle nebylo jako Breath of the Wild, který jsem hrál pár měsíců po vydání hry a byly tam návody, jak věci dělat. Ne. je to až já Říkat lidem jak Abych se vypořádal s Ganondorfem sám. *polykání*

Takže poprvé šel… dobře? Dostal jsem se do druhé fáze, řekněme tolik. Ale cestou k šéfovi jsem snědl všechna svá melancholická jídla, aniž bych si myslel, že by to mohl udělat sám Ganondorf. důvod Poškození deprese a odstranění srdce, trvale. Učil jsem se tvrdě. Ale to mi nezabránilo spěchat podruhé, že? Nebo třetí. V tu chvíli se to stalo bodem hrdosti. já vůle Porazte Ganondorfa bez léčivých předmětů.

Nakonec jsem to vzdal a musel jsem si jít vypěstovat rostlinu sypavka, koupit si brnění proti šeru a také potraviny na podporu zdraví. V podstatě jsem musel být trpělivý a přinést si nářadí. Oh, a ujistěte se, že můj hlavní meč je připraven. Minule jsem byl schopen krájet a krájet v každé fázi.

Pokud jde o procento dokončení, zhruba šest měsíců jsem se hry pořádně nedotkl, takže jsem stále ve vysokém rozmezí 60 %. Cítím se velmi pohodlně, když říkám, že nikdy nedosáhnu 100%, protože je to jen tak daleko; daleko Příliš mnoho práce a hra by mohla ztratit svůj lesk. Dělal jsem toho hodně a ostatní kolegové mi pomáhali s věcmi, které jsem neuměl. Jsem šťastný.

Ollie Reynolds, štábní spisovatel

Ó můj bože. Vím, že za to obdržím tuny odporu, ale ano, znovu propadnu slzám království. Opravdu jsem se s ní snažil, přísahám. Je na něm něco, co mě nechytlo tolik jako Breath of the Wild a teď se bojím, že tomu už asi nedám šanci.

Takže ne milý čtenáři, Ganondorfa jsem neporazil. Ve skutečnosti vám řeknu, jak daleko jsem se dostal. Porazili jste Chrám vody a Chrám větru a to je tak vše. Nechápejte mě špatně, hraním jsem si rozhodně dal na čas a nashromáždil jsem asi 60–70 hodin (což je mnohem více než u většiny her, které jsem hrál), ale nyní vím, jak daleko jsem od překonání hra mě nutí mít ji navždy zavřenou v šuplíku.

Takže je mi líto Zeldy a je mi líto Hyrule. Tentokrát vám prostě nemohu pomoci.