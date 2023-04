Dvojice PA lakrosistů míří do Prahy na turnaj Memoriál Aleše Hřebeského

Až se Canada Selects příští týden postaví na hřiště v Praze, budou mít fanoušci Prince Albert Outlaw v červenobílých uniformách dvě známá jména.

Brankář Tanner Veitch a obránce Kyle Sawchuk vyrazí do České republiky, aby se postavili do kanadského výběru na turnaji Alice Hrebski Memorial Tournament 2023.

Fitch říká, že se těší na reprezentaci své země na mezinárodní scéně.

„Je to speciální.“ Nestává se vám každý den, abyste reprezentovali Kanadu na mezinárodní akci. A když tak učiníte, představujete domov, pravý Sever, silný a svobodný. Chcete dětem tam venku uspořádat show a ukázat jim, o čem je Canada Lacrosse. Ale také to chcete udělat pro děti a fanoušky doma něčím nezapomenutelným. Takže vědí, že existují příležitosti, jako je tato, jak se prosadit jako hráči lakrosu.“

Ačkoli by to nebylo poprvé, co by Fetch soutěžil v turnaji, bylo by to poprvé, kdy by soutěžil za Canada Selects.

Dříve byl Fetch vhodný pro London Knights se sídlem ve Spojeném království poté, co se setkal s některými hráči, když hrál za Irsko v přípravném turnaji na mistrovství Evropy v boxu v lakrosu v roce 2017.

Fitch řekl, že ohlédnutí za rozhodnutím vstoupit do Knights v Alex Hrebesky bylo něco, co udělal rád.

„Bylo to jedno z největších rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal, protože tento turnaj je jako nebe, protože je to venkovní box. Tribuna, bar a restaurace jsou propojené a celá Praha se chodí dívat na turnaj. Je to prostě výjimečná atmosféra.“ A samozřejmě, Angličané byli velmi pohostinní a starali se o mě tak dobře a udělali ze mě brankáře.“ hlavní v jejich obranném systému.

K Fetche se připojuje jeho kolega princ Albert, psanec Kyle Sawchuk,

Veitch říká, že se těší, až bude hrát po boku jednoho ze svých spoluhráčů na mezinárodní scéně.

„Bude to skvělé, protože už v něm máme tu chemii zabudovanou. Bude vědět, co rád dělám, a já budu vědět, co rád dělá on, a také zná nejlepší půdorys na základě mého stylu hry.“ protože je to obránce.“

Úroveň hry na turnaji Ales Hřebesky Memorial je hodně odlišná od toho, co Fetch a Sawchuk používají k hraní doma v Senior Golden Prairie Lacrosse League.

Je neuvěřitelné být svědkem některých dovedností, které sportovci na turnaji mají, říká Fitch.

„Velká věc, kterou na těchto mezinárodních turnajích vidím, je, že úroveň dovedností ve hře je velmi konkurenceschopná. Pravidla jsou jako systém založený na Národní lakrosové lize, kde jsou povoleny curl dunks a crazy dunks zpoza sítě. Takže vy začněte vidět tyhle skvělé cíle, které při hraní v Home obvykle nevidíte. A tak vám to pomůže připravit se na to, že se může stát opravdu cokoli. Když jsme tam byli loni, tak jsme to nazvali Divadlo gólů, jak kreativní věci nám mohou přinést to, co doma vždy nevidíme.“

Fitch vyrostl na lakrosu u Prince Alberta a říká, že je vděčný za příležitosti, které mu lakros v průběhu let dal.

„Hra je mnohem větší, než jsme si původně mysleli. Jako když jsem začal dělat Prince Albert Box Lacrosse, neměli jsme žádný program. Teprve to začínalo. Teď je tu mnohem více příležitostí. Byl jsem ve Vegas, Byl jsem hrát v New Yorku, byl jsem ve Finsku, hrál jsem ve Francii.“ A hrál jsem v Praze. Takže je tam spousta talentů a hra opět roste, je to zábava být součástí.“

Kanada ve středu zahájí turnaj Alkes Hrebesky Memorial Tournament. 26. dubna, 15:40 českého času proti Flying Dutchmen

