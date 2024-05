Jak fotit polární záři na Androidu

Největší geomagnetická bouře za více než 20 let zasáhne Zemi tento víkend a přivede polární záře k životu na velkých částech severní polokoule. Zde je návod, jak vyfotit polární záři pomocí smartphonu Google Pixel nebo jiných zařízení Android.

Polární záře – polární záře – jsou obvykle viditelné pouze v dalekých severních částech zeměkoule. Jsou výsledkem slunečních bouří procházejících Zemí a interakce nabitých částic s plyny v atmosféře. Je to dramatický pohled na obloze a tento víkend bude viditelný v částech zeměkoule, které uvidíte jen zřídka. To zahrnuje velké části Spojených států.

Počínaje 10. květnem a také 11. května – i když ne tak mocně – můžete hledat a vidět polární záři. To se bude lišit v závislosti na tom, kde žijete, na úrovni světelného znečištění a na mnoha dalších faktorech. Pouhým okem si můžete všimnout nějaké barvy na obloze nebo mírného zabarvení, ale kamera ve správných podmínkách vidí více.

Pomocí režimu dlouhé expozice fotoaparátu, jako je astrofotografie Google Pixel, můžete zachytit severní světla způsobem, který vypadá lépe než pouhým okem. Zde je návod, jak na to.

Chcete-li začít, budete potřebovat dvě věci. Tmavé prostředí s minimálním světelným znečištěním a stativ.

Upevněte telefon na stativ A otevřete aplikaci fotoaparátu. Pak na pixel Přepněte do režimu „Noční vidění“. Podél spodní lišty. Pokud jsou polární záře jasně viditelné pro vaše oko, pravděpodobně je budete moci zachytit pouze pomocí nočního vidění. Ale astrofotografie dokáže zachytit mnohem více detailů a také časosběr.

na Spuštění astrofotografie Na telefonu Pixel umístěte telefon na stativ a ujistěte se, že je na stabilním povrchu. Po pár sekundách nehybnosti uvidíte Ikona hvězdičky Na tlačítku spouště se zobrazí (viz obrázek výše). Jemně stiskněte toto tlačítko a váš telefon zahájí proces, který může trvat až 4 minuty.

Režim nočního vidění na Google Pixel

Jakmile je snímek hotový, váš telefon snímek zpracuje a exportuje statický snímek a také časosběrný snímek, což je obzvláště zábavné pro zachycení polární záře.

Zde je několik záběrů, které jsme zachytili ze Severní Karolíny během první noci polární záře 10. května.

Zatímco mnoho jiných telefonů Android nemá vyhrazené režimy astrofotografie, stále můžete pořídit dobrý snímek pomocí standardních nočních režimů. Většina telefonů, včetně zařízení Samsung Galaxy, se automaticky přepne do nočního režimu, když je dostatečná tma.

Dobrým pravidlem by bylo, že pokud vidíte polární záři pouhým okem, standardní noční režim vašeho telefonu by pravděpodobně měl být schopen je také vyfotografovat. Pokud polární záři sotva vidíte, budete se pravděpodobně muset ponořit do manuálního režimu fotografování a hledat možnosti dlouhé expozice.

Na novějších zařízeních Samsung Galaxy budete mít přístup k dlouhé expozici dvěma způsoby. Ve vyhrazeném režimu „Noc“ můžete přepnout z automatické expozice na „Max“. Případně se můžete ponořit do režimu „Pro“ a zvýšit „rychlost“ na 5 nebo 6 sekund. Stejně jako u Pixelu k tomu budete určitě potřebovat stativ.

Pokud jste pořídili nebo použili tohoto průvodce k fotografování polární záře svým telefonem Android, podělte se o něj v komentářích níže!

