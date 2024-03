Byl Spinosaurus plavajícím dinosaurem? Pravděpodobně ne, tvrdí studie.

Ale analýza hustoty kostí byla „statisticky směšná,“ řekl Nathan Myhrvold, bývalý technologický ředitel společnosti Microsoft a amatérský paleontolog, který vedl nový výzkum s Paulem Sereno, paleontologem z University of Chicago.

Dr. Myhrvold a Dr. Sereno také tvrdili, že Spinosaurus nevhodný tvar těla by z něj udělal špatného plavce, pokud by vůbec uměl plavat. Dr. Myhrvold řekl, že rozložení hmotnosti dinosaura by ho učinilo velmi těžkým a nestabilním.

„Je zřejmé, proč neumí plavat,“ řekl.

Obří plachta na zádech by plavajícímu Spinosaurovi ztížila zůstat ve vzpřímené poloze, řekl Dr. Myhrvold. „Pokud dáte spropitné byť jen to nejmenší množství, budete pokračovat ve spropitném.“

Jinými slovy, Spinosaurus by se převrátil a snažil se vytáhnout plachtu z vody.

V této neshodě existují body shody. Spinosaurus byl pravděpodobně delší a těžší než Tyrannosaurus rex. Žil asi před 95 miliony let na území dnešní Západní Sahary, ale tehdy to bylo úrodné prostředí s hluboce tekoucími řekami. Byl to také podivně vypadající dinosaurus, jehož dlouhé obratle tvořily na zádech obrovskou plachtu.

Velký zájem o Spinosaura byl v posledním desetiletí po objevu nové fosílie v Maroku Nizarem Ibrahimem, který byl také autorem dřívější studie o hustotě kostí a nyní je docentem na University of Portsmouth v Anglii. Jedinou další fosilii nalezl Ernst Stromer, německý paleontolog, v roce 1915 a byla zničena při leteckém bombardování Mnichova v roce 1944.