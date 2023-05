Čínská ekonomická vize pokračuje

Další potvrzení toho, že čínská ekonomika nadále pokulhává s poklesem dovozu v dubnu a růst vývozu v březnu se minulý měsíc rovněž téměř o polovinu snížil.

V důsledku toho Čína dosáhla dalšího masivního obchodního přebytku ve výši přes 90,2 miliardy USD, což je nárůst z 88 miliard USD v březnu a 49,5 miliardy USD v dubnu 2022, kdy byla velká část ekonomiky – především v Šanghaji a okolí. zamknout.

Vývozy vzrostly meziročně o 8,5 %, což je o něco více než prognóza 8 %, ale výrazně pod březnovými 15 %. Dovoz klesl o 7,9 procenta po poklesu o 1,4 procenta v březnu.

Na meziměsíční bázi to vypadalo hůře – dubnový export se oproti březnu snížil o 6,4 %, zatímco dovoz klesl o 9,7 %.

Prudký pokles dovozu byl neočekávaný po mírném propadu v březnu (kdy dovoz ropy, uhlí a železné rudy vzrostl) a je dalším ukazatelem přetrvávajícího oslabení čínské domácí poptávky, zejména ve zpracovatelském průmyslu.

Dovoz ropy klesl meziročně o 1,45 % po překvapivém skoku o 22,5 % v březnu, zatímco nákupy zemního plynu vzrostly o 11 %. Dovoz ze Spojených států se snížil o 3,1 %, zatímco dovoz ze zemí ASEAN a Evropské unie se snížil o 6,25 % a 0,12 %.

Vývoz v dubnu činil 295,42 miliardy USD díky úsilí Číny o zvýšení obchodu s rozvinutými zeměmi a zároveň zkoumání nových možností s rozvíjejícími se ekonomikami, jako je skupina národů ASEAN.

Čínská celní správa uvedla, že vývoz do Ruska se oproti dubnu loňského roku ztrojnásobil na 9,6 miliardy dolarů, ale do Spojených států se snížil o 6,5 % a do Evropské unie o 17,7 %.

Za první čtyři měsíce roku vzrostl export země o 2,5 % na 1,12 bilionu dolarů.

Pokles dovozu byl překvapením, byl to sedmý měsíční pokles v řadě a podtrhuje, jak se mnozí západní analytici a makléři mýlili, když na začátku roku znovu otevřeli své příběhy v Číně.

Z poklesu obvinil slabou domácí poptávku, nižší ceny komodit a silnější dolar – ceny mědi, uhlí a ropy za měsíc klesly a železná ruda klesla.

Slabost dovozu a domácí poptávky (čínská výrobní aktivita v dubnu nečekaně poklesla) znesnadní letos ekonomice dosažení cílového tempa růstu kolem 5 %.

Někteří ekonomové zvýšili své prognózy růstu na téměř 6 % po nečekaně silných obchodních číslech za březen a tato čísla si vynutí přehodnocení.