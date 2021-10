Indická hotovostní chakravyuha, kalibrovaný ředitel, kterého potřebujeme

Americká centrální banka (Fed) naznačila, že brzy začne zpomalovat expanzi své rozvahy. Evropská centrální banka také uvedla, že v posledním čtvrtletí letošního roku začne zpomalovat nákupy aktiv. Některé menší centrální banky v zemích jako Brazílie, Island, Mexiko, Chile, Rusko a Maďarsko zvýšily úrokové sazby. K nim se přidávají Kolumbie, Jamajka, Peru, Česká republika, Paraguay a Kazachstán. Norsko se nedávno stalo první západní ekonomikou, která místo absorpce přebytečné likvidity skutečně zvýšila úrokové sazby.

Někteří jako centrální banky Austrálie, Nového Zélandu a Izraele odložili odchod z měnové expanze kvůli neočekávanému vypuknutí nového koronaviru, ale směr, kterým se pohybují, je jasný. Čína je stále velkou výjimkou. Zkušenosti ukazují, že pro centrální banky je snazší zahájit měnovou expanzi v reakci na krizi; Na druhou stranu jsou východy obtížné. Koordinace mezi centrálními bankami je složitější, přičemž ekonomiky se zotavují ze šoku různými rychlostmi, jako v případě severoatlantické finanční krize před deseti lety, stejně jako v době Covid. Bývalý guvernér Reserve Bank of India Dr. Subbarao kdysi řekl, že centrální banky jsou jako Abhimanyu v Chakraviwě – vědí, jak se dostat do systému měnové expanze, ale méně jasně vědí, jak se dostat ven.

To vše je pozadí, na kterém se tento týden sejde Indický výbor pro měnovou politiku (MPC), aby rozhodl o svém dalším postupu. Jeho šest členů se sejde v době, kdy se obecná diskuse zaměří na povahu opuštění měnové politiky. Ve větru je trochu slámy. Indická rezervní banka (RBI) zaplatila sazbu, za kterou přijímá nabídky reverzního repo s proměnlivou sazbou. Rovněž udržel čistý dopad likvidity akvizičního programu G-Sec na nulu, a to nákupem a prodejem státních dluhopisů na nominální hodnotu za poslední dva týdny.

Na srpnovém zasedání MPC Jayanth R. Verma nesouhlasil se svými kolegy z MPC a ve své poznámce argumentoval proti změně od akomodativního postoje měnové politiky i proti zvýšení reverzní repo sazby (která je technicky mimo monitorování MPC). ).

Následující dny ukážou, zda se většinový názor MPC začal v tomto směru měnit, i když okamžitý nárůst repo sazby se v tuto chvíli neočekává ani neodůvodňuje. Rostoucí počet ekonomů soukromého sektoru nyní očekává začátek postupné normalizace politiky. Průzkum 14 ekonomů soukromého sektoru provedený Anup Royem z Business Standard ukázal významný rozdíl v názorech na to, jaké tlačítko by indická centrální banka stiskla jako první – zvýšit reverzní repo sazbu, buď snížit nebo zastavit program výkupu G -Sec, normalizovat likviditu , hodnocení proměnlivého indiána postupného gradientu, forwardového vedení normalizace měnové politiky a reverzního repo s proměnlivou sazbou s vyšším trváním.

Indická rezervní banka převzala vedení v politické reakci na hospodářský pokles poté, co pandemie dosáhla indických břehů. Jeho rozvaha je nyní téměř o 53% vyšší než před dvěma lety, a to od roku NSOd 27. září 2019 do 41 bilionů NS63 bilionů 24. září 2021. Rozvaha Reserve Bank of India nyní činí asi 28% nominálního HDP Indie za celý fiskální rok končící březnem 2022. To je zhruba o šest procentních bodů vyšší než úroveň před pandemií a loni na horním konci rozmezí za 35leté období. Je důležité si uvědomit, že do konce aktuálního finančního roku zbývá ještě šest měsíců, takže je velmi pravděpodobné, že nákup více tuzemských dluhopisů i devizových aktiv přesune rozvahu indické centrální banky do nezmapovaného území. Na historické horní hranici není nic svatého, ale je to užitečné znamení v době, kdy se inflace nachází nad centrálním bodem rozmezí inflačních cílů více než 20 měsíců.

První kroky na cestě Indie k normalizaci politiky by se měly zaměřit na odstranění části přebytečné likvidity na domácím peněžním trhu, přesunutí pozice měnové politiky z akomodativního na neutrální a normalizaci politického koridoru RBI prostřednictvím zvýšení opačným směrem. repo sazba.

Posledním krokem by bylo zvýšení sazby zpětného odkupu. Je pravděpodobné, že k tomu dojde až v roce 2022, zejména proto, že domácí poptávka ze soukromého sektoru zůstává nejistá. Indická rezervní banka ve svém zářijovém bulletinu uvedla, že tempo utahování měny napříč rozvíjejícími se trhy závisí na aktuální situaci. Země vyvážející komodity, které dosáhly obchodních zisků a dosáhly značného pokroku v oblasti očkování, byly obecně v popředí zpřísňování měny.

Niranjan Rajadhyaksha je členem akademické rady Meghanad Desai Academy of Economics

