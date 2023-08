Pět nejlepších uchazeček o titul US Women’s Open

Pět nejlepších uchazeček o ženský titul na US Open, které začíná v pondělí.

Ega Swiatek (Polsko)

*Globální pořadí: 1

Swiatek bude favoritem na zisk druhého titulu v řadě v New Yorku, ale Polák už není nezdolnou silou jako v roce 2022 a nejvyšší rating, který držel 73 po sobě jdoucích týdnů, opět visí na vlásku.

Dvaadvacetiletá hráčka letos vyhrála čtyři tituly, včetně French Open, ale prohrála v semifinále US Open v Montrealu a Cincinnati.

Cokoli jiného než úspěšná obhajoba titulu ve Flushing Meadows otevírá Aryně Sabalenkové dveře k tomu, aby se stala jedničkou.

Arina Sabalenka (Bělorusko)

*Globální pořadí: 2

A potřetí za sebou bude mít Sabalenka možnost sesadit Swiateka z čela světového žebříčku. Bělorusce, která letos vyhrála Australian Open, se podařilo snížit kdysi zdánlivě nepřekonatelnou mezeru s tyčí.

Pětadvacetiletá hráčka má letos na grandslamových turnajích 17-2, na Roland Garros a Wimbledonu se dostala do semifinále.

A se svým solidním podáním, které je nyní spolehlivé, si užije návrat na své oblíbené kurty v New Yorku, kde ve svých posledních dvou vystoupeních postoupila až do semifinále.

Elena Rybakina (Kazachstán)

*Globální pořadí: 4

Zůstávají otázky ohledně kondice Rybakiny před US Open, ale prokázala tvrdý výkon na kurtu a v této sezóně porazila Swiatekovou i Sabalenkovou na povrchu.

Rybakina porazila obě hráčky během titulu v Indian Wells a před dosažením finále Australian Open porazila také Swiatekovou. V Miami skončila druhá, ale kvůli nemoci odstoupila z French Open.

Čtyřiadvacetiletý Kazach, který se narodil v Rusku, se dostal v Montrealu do semifinále, poté se kvůli zranění odhlásil z Cincinnati Open a v New Yorku se ještě nedostal přes třetí kolo.

Coco Gauff (Spojené státy americké)

*Globální pořadí: 6

Gauffové se na domácím trávníku daří a přijíždí do New Yorku s cílem udělat grandslamový průlom poté, co si připsala své vůbec první vítězství nad Swatikem.

A mladá žena prodloužila své vítězství na turnaji WTA 500 ve Washingtonu tím, že ve dvou po sobě jdoucích zápasech porazila Swatikovou a finalistku French Open Karolínu Muchovou a minulý týden v Cincinnati získala svůj třetí titul v sezóně.

Od výjezdu v prvním kole Wimbledonu Gove 11-1 na tvrdých kurtech prohrála pouze v Montrealu s Jessicou Pegulaovou.

Jessica Pegula (USA)

*Globální pořadí: 3

Pegula vyhrála osm ze svých 10 tvrdých zápasů během North American Swing a porazila Swatik a jejího tag partnera Gauffa na cestě k titulu v Montrealu.

Devětadvacetiletá hráčka získala po vítězství na turnaji WTA 1000 zpět své kariérní maximum a i přes brzký odchod v Cincinnati bude nejvýše postavenou americkou hráčkou ve Flushing Meadows, kde se loni dostala do čtvrtfinále.

Pegula a Goff se ucházejí o to, aby se stali prvními šampiony USA ve dvouhře ve Flushing Meadows od Sloane Stephensové v roce 2017.