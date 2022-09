The Wild and Crazy Guys debutují na SNL

trvalý Sobotní noční život Opakující se kresba, která přichází s tajemnou chemií.

Dan Aykroyd a Steve Martin’s Festrunk Brothers jsou příkladem hypotézy, která spojila jedinečně odlišné talenty tří lidí. SNL All-star talenty (Aykroyd, Martin a spisovatelka Marilyn Suzanne Miller) v náčrtu, který zplodil nespočet napodobenin v show i mimo ni, a stal se tak kulturním prubířským kamenem v procesu. Pokud se podíváme zpět na první vystoupení českých swingových bratrů v premiéře 3. sezóny 24. září 1977, uvidíme, jak některé z nejoblíbenějších postav a grafik potřebují čas, aby se zabydlely v povědomí diváků.

V této infografice noví imigranti do Big Apple Jorge (Martin) a Yortuk (Aykroyd) Festrunk provedli tahy na dvojici nic netušících sousedů (Jane Curtinová a Gilda Radnerová) v obývacím pokoji v suterénu jejich bytového domu. Po nedávném příjezdu do Ameriky po „útěku z tanků“ při ruské invazi do vlasti se sourozenci blíží ke svým romantickým lomům s hlavami plnými příběhů o západní dekadenci a povolné americké morálce a jejich tupých a zmrzačených návratech. Ruční zaoblení swingerů a kyčelních závitů. Zatímco ženy jsou víc než jen netrpělivé a Jane dokonce odpovídá na Jorgeho otázku o své váze, oba bratři šťastně podvádějí své slíbené rande uprostřed Lincolnova tunelu.

Náčrt o mužském sexismu a honbě za nezaujatými, nic netušícími ženami může samozřejmě jít mnoha způsoby, od bystrých po hrubé. Ale v tomto počátečním vzhledu to bylo sbližování tří samostatných komediálních proudů, které zasely semena Festrunků (neboli „Divokých a bláznivých chlapů, jak se stali více známými), aby se prohnali opakujícím se hlučným vzduchem. SNL Postavy, které nikdy nebyly víc než vítány.

Prvotní myšlenkou byl Aykroyd s jeho pečlivě navrženým zařízením s akcenty a výstředností, která si představuje nuceného imigranta ze sovětského bloku jako naprosto sebevědomou vodní rybu. S oblíbeným hostitelem všech, Martinem, který měl začít třetí sezónu, Aykroyd oslovil Martina s myšlenkou vytvořit tým. Při rozvíjení této myšlenky Martin a Aykroyd přivolali jistý druh nových občanů, mužů, jejichž dřívější úspěch a prosperita ve světě uzavřeném za železnou oponou byly na cestě do nového, svobodnějšího světa zbaveny, ale jejichž přílišná důvěra v sebe sama jen umocněný tichým slibem, že svoboda a láska Svoboda je jejich.

Pár však potřeboval ženský pohled, aby se katastrofální počin těchto dvou bratrů prosadil v kultuře randění 70. let, a proto se dvojice obrátila na Millera, jehož sugestivní kresby jsou právem uctívány SNL rezervovat pokoj. Jak říká Miller SNL Ústní historie Toma Shalese a Jamese Andrewa Millera, Živě z New YorkuAykroyd se zeptal Millera: „No, znáš ty kluky, kteří pro tebe přijíždějí a vyzvedávají tě, kteří bývali inženýrem v Polsku a teď řídí Camaro?“ Miller, který si uvědomil cynický úhel na této frontě bitvy pohlaví, vzrušeně odpověděl: „Ano!“ A tak si bratři Festrunkové poprvé odbyli premiéru na vrcholu třetí sezóny.

Je to vtipná grafika, i když reakce publika začíná zmatkem a scvrkává se do trhaného smíchu. Martin a Aykroyd plácají míchané mrtvoly („Ne pro etiketu, ale jak se jmenujete?“, začíná Yurtock), ale žádný z herců není tak sebevědomý a asertivní jako oni. Aykroyd, který byl vždy zběhlý v neúnavně trhaných slovních hříčkách, dopadl na této první cestě lépe, ale jeho přízvuk je jemnější a jemnější aproximace českého přízvuku obou bratrů. Mezitím je Martin tak netypicky pod útokem, že i brzy zaručená věta „Jsme dva divocí a blázniví muži“ vyvolává spíše otázku než subjektivní prohlášení značky. (Také jsme zjistili, že bratři bývali mozkovými chirurgy ve své domovině, což je nepravděpodobná událost, kterou budoucí skici ignorují.)

Aykroydův Yortuk však sebevědomě chrlí velmi složité nesmysly a s nadhledem postupuje v malých řečech: „Co nám můžeš říct, rádi bychom si s tebou teď tady a teď s námi povídali tak houpacím způsobem? “ Martin lépe září v jedné tělesné partii, kde Po převzetí ženského stolního tenisu s příslibem neodolatelného umu u stolu poslal Akroyd zpět silnou ranou, která rozbila míček o stůl před ním. (Na konci kresby minul druhý výstřel, ale i tak je to docela vtipné.)

Od nynějška se Festrunkovi stali institucí až do Aykroydova odchodu v roce 1979, přičemž duo se vždy objevilo (v době Martinova hostování v lednu 1978), aby zesílilo excentricitu bratrů a doplnilo Martinovi a Aykroydovi jejich charakteristiky. Popové publikum bylo zpočátku opět utlumené, i když Martin si rychle získá dav představením své verze typické chůze obou bratrů, třpytivé, přehnané chůze, která je příkladem Festrunkovy dokonalé ženské chůze. Aykroyd a Martin také vyvinuli realističtější interakci, ve které jejich málo známí američtí bratři („To je tvůj problém!“ „Ty a jaká armáda?“) od sebe ve vzájemné radosti odrážejí. Z tohoto rozsáhlého pojetí hvězdně obsazeného pohledu outsiderů na americký exces se jejich časté vášnivé odkazy na ženská „velká americká ňadra“ jeví jako shrnutí všech jejich nadějí a snů.

Ale největším přírůstkem do vzorce je Garrett Morris jako Cliff, osamělý soused, který se zdá být natolik fascinován přijetím „swingující americké“ kultury těmito dvěma nevinnými bratry, aby s nimi mohl chodit. Morris nikdy nebyl přitažlivější nebo přirozenější Sobotní noční život než když se zábavný, ale sympatický Cliff (zřejmě opravdu úspěšný hráč na singlové scéně) snaží svým kamarádům bez zábran poradit a varovat je před nešvary seznamovací hry a nedostatky jejich přístupu. Také to polidšťuje otravné Festrunky tím, že nás v zastoupení ujišťuje, že pod všemi jejich nepochopitelnými a napůl ostříhanými hedvábnými košilemi jsou bratři zlomyslnější než predátoři. (A tento tichý, ale vděčný pozdrav: „Poplácej mi ruku, černý duch!“ je jen dalším příkladem toho, že čeští přistěhovalci nerozumějí Americe tak úplně, jak si myslí.)

Podívejte se na Two Wild and Crazy Guys: Computer Dates

Když Festrunkovi vstoupili do houpajícího se svobodného bloku (doplněného plakáty celoamerických ikon z JFK a Wonder Woman Lyndy Carterové), při svém třetím vystoupení ve třetí sezóně byli Martin a Aykroyd přivítáni nabubřelým obdivem davu, který byl připraven pro zaručeně dobrý čas. I tady se vlastně bratrům podařilo zvítězit nepravděpodobně dobře, Cliffova pochopitelná skepse ohledně pokrouceného příběhu obou bratrů zvráceného příběhu dvou amerických modelek, které slíbily, že si přijdou na jednu noc („Měli by se zastavit u sochy, která Yorktock vysvětluje), že svoboda vzít si svá antikoncepční zařízení je na 100 procent pravdivá. Je nepravděpodobné, že by se supermodelky Laraine Newman a Gilda Radner zamilovaly do dvou drsných umělců, jako jsou Jorge a Yurtok? No, byl to New York 70. let. Jak se 70. léta vytrácela, tak i Festrunks, s jediným vystoupením ve čtvrté sezóně.

Poté museli diváci SNL čekat celých 20 let, aby mohli znovu zahlédnout dva bratry. V epizodě, kterou moderovala Cameron Diaz v sezóně 24, dostaneme vůbec poslední skeč představující další dvojici nenávistných sourozenců SNL, přičemž Will Ferrell, Chris Cattan-Steve a Doug Potabi (aka Roxbury Guys) je přechytračili překvapivým návratem starší Jorge a Yorktock mnohem starší, když se Martin a Aykroyd objevili, aby ukázali, že čas jejich americkému dobrodružství neodstranil očekávanou prosperitu.

Po další 15leté přestávce Martin a Aykroyd pravděpodobně naposledy stiskli nepolapitelný polyester a akcent, objevili se ve skice 38, strkali Andyho Samberga a moderátora Justina Timberlakea „Dick in a Box“ a zmátli Bobbyho Singera Moynihana. seznamovací hraZobrazit herní styl. Pro Aykroyda a Martina bylo v té době trochu neslušné udělat totéž, velmi starého Cheticka (a kupodivu se zdá, že Aykroyd zapomněl, který herec hraje kterého bratra). Bez ohledu na to bylo jasné, že ti dva mají koule, a dav vypadal stejně silný jako nikdy předtím. Sobotní noční životNejsympatičtější a nejtrvalejší postavy.

Sledujte Skate Saturday Night Live „It’s a Date“