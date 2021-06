Není žádným tajemstvím, že Google se snažil implementovat uspokojivý list sdílení v systému Android – můžete říci, že to byla jedna z nejslabších funkcí platformy. Dokonce i teď, když se snažím něco sdílet s přítelem, jsem uvítán cíli přímého sdílení, které jsou naprosto zbytečné. Buď to, nebo místo toho získáte vlastní nabídku sdílení aplikace v různé míře výhod. Kvůli této nekonzistentní zkušenosti mnoho uživatelů rádo nahradí výchozí sdílený list aplikací typu třetí strany Účastnit se. Od verze Android 12 to již bohužel není možné.

U verze Android 12 beta se zdá, že možnost nastavení služby třetí strany, jako je výchozí dialogové okno sdílení, byla blokována, protože již nezobrazuje výzvu potřebnou k výběru výchozí aplikace. Sharedr vývojář vzal do Android IssueTracker (Přes Vývojáři XDA) Chcete-li podat stížnost, odpověď společnosti Google objasňuje, že toto je od nynějška zamýšlené chování:

“Nikdy jsme neměli v úmyslu skutečně umožnit aplikacím nahradit dialogové okno sdílení a záměrem je, aby aplikace spustily dialogové okno sdílení. Schopnost nahradit dialogové okno sdílení je také stále nemožnější – nemůžete implementovat uživatelské rozhraní podokna živého sdílení , ani dvě osobní karty oproti pracovnímu profilu R. atd. To nic neumožňuje nahradit aplikace. “

Stále bude možné používat seznamy sdílení třetích stran, ale budete muset nejdříve provést další krok, kdy aplikaci zadáte v listu sdílení, což místo toho kazí účel. Pokud nepoužíváte beta verzi, nebude vás to chvíli ovlivňovat – aktuální chování v systému Android 11 a dřívějších verzích zůstane stejné.

To je skutečná škoda pro vývojáře aplikací, kteří investovali značné prostředky do vývoje těchto aplikací, zvláště když vezmete v úvahu neschopnost Google navrhnout konzistentní UX, které vedlo k tomu, že se tyto aplikace objeví na prvním místě. Pokud Google nedovolí vývojářům třetích stran tento problém vyřešit, musí poskytnout samo o sobě slušné řešení – nezadržujte dech.