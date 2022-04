Fanoušci se snaží poznat Seana Penna ve vzrušujícím novém politickém thrilleru

Ano, to je vlastně Sean Penn pod těmi protetikami.

Názor

No, jsou známé osobnosti, které paparazzi vyfotografovali a prohlásili je k nepoznání, protože stejně jako my ostatní už stárnou. Samozřejmě nevypadáte na šedesátku jako na třicet.

Pak jsou ale herci, kteří velmi úspěšně mizí v roli, k čemuž dopomohla z velké části skvělá reparační práce talentovaných maskérů.

Můžete být dokonce 30 minut v první epizodě politického thrilleru Gaslit a říct si: „No, myslel jsem, že v tomhle je Sean Penn,“ vygooglujte, že by měl hrát, a pak vám spadne čelist, když si uvědomíte, že tam všechno byl. čas.

Je to svědectví o vynikajících produkčních hodnotách Gaslit a triumfu ve vytváření pohlcujícího vypravěčského zážitku, který možná ani nepoznáte jednoho z nejslavnějších herců na planetě.

Gaslit s Julií Robertsovou, Benem a přívalem doprovodných talentů v hlavních rolích je jednou z těch vzácných show, která zasáhne všechny známky, od impulzivního scénáře a napjaté režie až po promyšlené herecké výkony a vynikající řemeslo.

A to vše je podpořeno fascinujícím, nedostatečně vyprávěným příběhem o ženě, jejíž role byla v rozsáhlém historickém skandálu záměrně podceněna.

Martha Mitchell (Roberts) byla manželkou Johna Mitchella (Penn) a bývalého generálního prokurátora Richarda Nixona a hlavním hráčem ve Watergate Storm, který vedl k Nixonově rezignaci a ztrátě důvěry v americké instituce.

Martha byla také osoba, která ráda mluvila, a když to dělala, byla upřímná a podivná. Vystupovala na mnoha mediálních akcích, byla známá ve Washingtonu i v politických kruzích a tvořila okruh novinářů, kterým často volala dlouho do noci.

Sean Penn hraje Johna Mitchella s Julií Roberts jako Martha Mitchell. Přiložená fotografie

Jeden z těchto hovorů šel k reportérce (Allison Tolman), která zvedla telefon panické Martě, která tvrdila, že je zadržována proti své vůli. Linka byla přerušena.

Martha se skrývala v hotelu a ochranka ji zadržela na pokyn jejího manžela a Nixonovy volební komise, protože správně věřila, že naváže spojení mezi útokem Watergate a Bílým domem.

Byla by to odpískala – a měsíce předtím, než propukl skandál, který by svrhl prezidentský úřad Bob Woodward a Carl Bernstein z The Washington Post.

Tak ji zasáhli. A zdrogovali ji. Udělali z ní bláznivou ženu, které se nedalo věřit, utopili ji drogami a zdiskreditovali ty, kteří chtěli říkat pravdu. Zapálili to plynem a zapálili národ plynem.

Martha Mitchell o pár let později umírá, zatímco ochranka, která proti ní použila fyzickou sílu, bývalý agent FBI Steve King, bude nakonec Donaldem Trumpem jmenován americkým velvyslancem v ČR.

Sean Penn a Julia Roberts se účastní premiéry filmu Jaslet. Fotografie/Getty Images

Jaslet je důstojným dramatickým ztvárněním jejího příběhu a vrhá na skandál Watergate jiné světlo, než jaké jsme dosud viděli prostřednictvím dokumentů, televizních pořadů, filmů a především All the President’s Men.

Roberts byla perfektní volbou, aby si zahrála tuto komplexní, chybnou a neomluvenou ženu, někoho s neurózami a zranitelností, ale také podvodem a odolností. Zachycuje lidskost Marthy Mitchell, ať už se vyhřívá na oslavě, nebo když je na skalách.

Jaslet, jehož autorem je Robbie Pickering (Mr. Robot, Search Party a One Mississippi), má také působivou podpůrnou skupinu, z nichž mnozí jsou jedni z nejznámějších herců v oboru, včetně Dana Stevense jako právního zástupce Bílého domu Johna Deana, Shea Whigham jako J. Gordon Lady, Chris Power, Chris Messina, Carlos Valdes, Rafael Sparg, Hamish Linklater a Nat Faxon.

Gaslit naplňuje uloupené dědictví Marthy Mitchellové, ale také umísťuje svůj osud do kontextu větších společenských a kulturních sil té doby a živě znovu vytváří megalomanii, mocenské hry a satiru politického procesu.

I přes lesk amerických televizních produkcí existuje srdečná upřímnost, kterou by Martha Mitchell milovala.