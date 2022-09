Slibná léčba těžko léčitelné deprese: hluboká mozková stimulace

Studie zjistila, že hluboká mozková stimulace oblastí mozku spojených s odměnou a motivací může být použita jako potenciální léčba deprese.

Podle výzkumníků at University of Texas Houston Health Science Center, hluboká mozková stimulace (DBS) supralaterální větve svazku mediálního předního mozku (MFB), spojená se stimulací a odměnou, odhalila metabolické změny v mozku během 12 měsíců po implantaci DBS. To z něj dělá silnou potenciální léčbu deprese rezistentní na léčbu.

Výsledky studie, která zahrnovala 10 pacientů, byly publikovány v časopise Molekulární psychiatrie.

„To je něco, o co se lidé pokoušeli už dlouhou dobu, ale ne vždy jsme měli úspěch s DBS pro psychiatrii,“ řekl první autor Christopher Conner, MD. Conner je bývalý rezidentní neurochirurg na neurochirurgickém oddělení Vivien L. Smithové na McGovern Medical School v UTHealth Houston. „Ale studie PET ukazuje, že měníme způsob, jakým mozek funguje z dlouhodobého hlediska, a začínáme měnit způsob, jakým se mozek začíná organizovat a zpracovávat informace a data.“ Conner je v současné době stipendistou na University of Toronto.

Hluboká mozková stimulace se již dlouho používá k léčbě lidí s pohybovými poruchami, včetně Parkinsonovy choroby, třesu a dystonie, a byla také ověřena jako potenciální léčba pro osoby s depresí rezistentní na léčbu. Hluboká mozková stimulace zahrnuje implantaci elektrod do specifických oblastí mozku, kde produkují elektrické impulsy, které mění mozkovou aktivitu.

Rozhodnutí, na kterou oblast mozku se zaměřit pro dlouhodobou léčbu deprese, však bylo náročné.

„Zaměřili jsme se na svazek vláken, která opouštějí tuto malou oblast v mozkovém kmeni a cestují do jiných oblastí v mozku,“ řekl Conner. „Pet skeny ukázaly, že tato malá cílová oblast má velmi rozptýlené účinky po proudu. Nejde o jediný účinek, protože neexistuje jediná oblast mozku spojená s depresí. Celý mozek je třeba změnit a prostřednictvím tohoto malého cíle , to je to, co jsme dokázali, než udělat.“

Před procedurou DBS výzkumníci provedli základní PET sken u každého z 10 účastníků studie. Další PET skeny byly provedeny o šest a dvanáct měsíců později pro posouzení změn souvisejících s léčbou. Osm z deseti vyšetření pacientů ukázalo odpověď.

„Reakce na léčbu znamená, že vaše deprese může být snížena alespoň o 50 %,“ řekl spoluautor João de Quevedo, MD, PhD, profesor Louis A. Faillace, MD, oddělení psychiatrie a behaviorálních věd na McGovern School of Medicine. „Cítíte se mnohem lépe.“ Takže pro pacienty s těžkou chronickou depresí rezistentní na léčbu je snížení příznaků na polovinu velkým problémem. Je to rozdíl mezi tím, že jsou postižení a jsou schopni něco dělat. V kombinaci se změnami v PET obrazu hlásím Naši pacienti uvedli, že jejich deprese se po léčbě snížila.“ De Quevedo také slouží jako ředitel Programu přechodné psychiatrie a Programu rezistence na léčbu deprese, který je součástí Centra excelence pro poruchy nálady.

Odkaz: „Metabolické změny mozku a klinická odpověď na supralaterální svazek předního mozku na hlubokou mozkovou stimulaci pro léčbu rezistentní deprese“ od Christophera R. Connera, Joao Queveda, Jaira C. Soarese a Alberta J. Finoye, 19. srpna 2022 Molekulární psychiatrie.

DOI: 10.1038 / s41380-022-01726-0