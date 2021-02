Xbox Series X Restocking: Jak sledovat Xbox Stock na Twitteru – a opravdu to získat

Očekává se, že neděle bude pomalá pro Xbox, který doplňuje twitterový tracker, který pracuje přesčas, aby našel konzolu Microsoft na skladě, ale podle ní se stejně připravte na to, co by mohlo být rušné pondělí. Sledovač v reálném čase se aktualizuje, jakmile Walmart, Target, Best Buy a další americké obchody aktualizují své nové tituly pro Xbox Series X za 499 $ a totéž platí pro Xbox Series S od 399 $.

Ztratit to? Sledujte Xbox Series X a obnovte skladbu na Twitteru Pro všechna nová upozornění na doplnění zásob na Xbox. Je to pro nás nejrychlejší způsob směrování aktualizací inventáře konzoly od společnosti Microsoft.

🚨🚨🚨 Xbox Restock! NEJLEPŠÍ KOUPI🏷️ V USA K DISPOZICI NYNÍ! ♻️RT a následujte mattswider + techradar pro další. Xbox Series S (299 $) https://t.co/4Nlkf7PIeHXbox Series X (499 $) https://t.co/eTg9Fr0xZz26. února 2021 Vidět víc

Je nepředvídatelné, že od listopadu 2020 zjistíte, že konzole Xbox Series X je znovu skladem, protože konzole často dochází zásoby během několika minut od spuštění nové akcie ve všech obchodech.

Twitter je místo, kde jsme začali sledovat doplňování zásob Xbox Series X – spolu s náročným nákupem Opětovné doplnění PS5. Obchody jako GameStop nedávají lidem mnoho oznámení a kapky konzoly v těchto dnech zmizí během několika minut, ne-li sekund.

US Xbox Series X doplňování zásob

US Xbox Series S doplnění zásob

Středeční obnovení zásob série Xbox X na GameStop se nijak nelišilo. Stránka byla spuštěna, několik lidí ji mohlo vložit do košíku, zatímco jiní museli stránku obnovit, když se červené tlačítko objevilo šedě se zprávou „GameStop přidává nové akcie“. Je to pokus, zkuste to znovu.

Oficiální obchod Xbox společnosti Microsoft řady X a Series S jsme viděli v pondělí a úterý, přesto se vyprodal asi za tři minuty. To vám řekne, jaký druh konkurence existuje pro tyto konzoly nové generace.

Řada X je extrémně výkonná a umožňuje hraní her v rozlišení 4K, zatímco řada X je velmi výkonná a má levnější cenu 200 USD. To je výhoda ve srovnání s tím, co prodejci účtují.

Sledujeme doplňování zásob Xbox Series X a S na Twitteru jen proto, že zásoby se pohybují tak rychle. Target i Amazon se říká, že tento týden zahájí nový inventář konzolí, ale to se zatím nevyplatilo.

Sledujeme více než tucet amerických obchodů: Amazon, Walmart, Target a Best Buy mezi nimi. Takže i když dnes na GameStop nedostanete znovu Xbox, v USA vždy existuje další obchod, který bude nakonec na skladě.