Proč jsi utratil 68 500 liber za tank?

Koupit tank není tak jednoduché, jak si možná myslíte. Když jsme jeden začali shánět, lidé nám rádi říkali: „Ach, měli jste si ho koupit v 90. letech. Stovky jich byly k dispozici prakticky za nic!“ No, už ne. Zvláště pokud jste vybíraví v tom, jaký typ tanku chcete.

Sbírám artefakty pro nové muzeum totality a chtěl jsem T-54 nebo T-55, dva modely, které jsou si s určitými úpravami velmi podobné a jsou to nejplodnější tanky v historii. Sovětská armáda ho použila k rozdrcení maďarské revoluce v roce 1956; Byly nasazeny k potlačení Pražského jara v roce 1968, kdy Československo jakoby usilovalo o přechod k mírnější formě komunismu; Čínská verze T-55 byla v roce 1989 použita k zabíjení studentských demonstrantů na náměstí Nebeského klidu, kteří hledali demokracii a svobodný tisk.

T-54 / T-55 je historicky zajímavý tank. Je to měřítko lidské brutality – tank, který vypráví příběh útlaku. Samozřejmě by bylo snazší koupit jeden od britského prodejce, ale 100 000 liber bylo nabízeno na sever a dokonce za tuto cenu jeden prodejce prohlásil, že vůbec nechce prodávat. Hodně peněz prý získal z pronájmu ministerstvu obrany. Proč ministerstvo obrany s omezenými penězi utrácí tisíce za pronájem stárnoucích tanků je záhada, kterou stále nechápu.

Abychom ušetřili peníze dárců, začali jsme hledat nádrž ve střední a východní Evropě. Opakovaně jsme byli varováni, že můžeme být okradeni. Zdá se, že poptávka po starých tancích je dostatečná, aby tu a tam měli nespolehlivé prodejce. Nakonec jsme se ale rozhodli obchodovat s chlapem v České republice, který nabízel pracovníky T-55 za 80 000 eur (asi 68 500 liber). „Prácí“ máme na mysli řiditelný tank, který vám může pomoci, pokud jej chcete přemístit z jednoho místa na druhé.

Cestoval jsem do České republiky a moje auto v doprovodu českého mluvčího a jeho asistenta dojelo do města na západě, Karlových Varů, dříve známých jako Karlovy Vary, které jsou známé svými lázněmi. Místo identifikované obchodníkem se změnilo v rozlehlou prázdnou pustinu s několika průmyslovými budovami kolem okraje. Nebyl vidět žádný tank a nebylo koho potkat, ale jak to znělo jako ze špionážního filmu – scéna, kdy na hrdiny přepadnou gangsteři – objevilo se auto. Přešel jsem beton a přiblížil se, a pak velký muž uvnitř řekl: „Následuj mě!“ Tak jsme to udělali. Z města, po dálnici, pak na vedlejší silnici a odtud na polní cestu. Minuli jsme bránu s cedulí, která říkala, že je to vojenská zóna: „Zákaz vstupu.“ Sledovali jsme auto hluboko do lesa.

Nakonec jsme se dostali na mýtinu a několik zchátralých přístavků. Už tam byli další drsní muži. Otevřeli garážová vrata a tam byla konečně nádrž. Šel jsem k ní a snažil se vyfouknout vzduch muže, který znal dobrý tank, když ji viděl. Šel jsem nahoru a dovnitř a rychle jsem zjistil, že první věc, kterou chcete udělat, když nastoupíte do tanku, je vystoupit z něj. Bylo to klaustrofobické, kousky kovu překážely a sedadlo bylo nepohodlné.

Ve skutečnosti byla tři sedadla: jedno pro velitele, jedno pro řidiče a jedno pro střelce. Přirozeně jsem chtěl zjistit, jestli nádrž funguje, ale ukázalo se, že to bylo obtížné. Z motoru se ozvalo několik rachotivých zvuků a pak ticho. Pak čas od času. Nakonec asi po půl hodině úplně ožil a vyvalil se černý kouř. Řidič nasedl a vytlačil nádrž zpět ze svého parkovacího místa. Přiblížili jsme si stezky lesem a líbilo se nám to. Musel jsem se přestat usmívat jako kluk s novou soupravou.

Před dvěma týdny byl tank přemístěn na přívěs a my jsme tlačili. Bál jsem se, že nádrž a peníze budou pryč, ale všechno vypadá dobře. Jak píšu, tank je v docích širokého, ponuře vyhlížejícího přístavu v Bremerhavenu. Má být naložen na velké 176metrové plavidlo a dostat se do Portbury nedaleko Bristolu. Poté půjde do registrované dílny, kde deaktivuje své dělo.

Nejfunkčnější muzea, jako je Dům teroru v Budapešti, vytvářejí odpovídající atmosféru. První věc, kterou uvidíte, když navštívíte toto muzeum, je tank rýsující se ve spodní části haly. Byl šikmo zvednut k tmavé střeše obklopené vysokými zdmi pokrytými černobílými fotografiemi lidí zabitých ve dvou teroristických kampaních – nejprve nacisty a poté Sověty.

Naším cílem je vytvořit stejnou atmosféru neúprosného a neúprosného nebezpečí. Potřebujeme získat docela dost peněz na vybudování našeho muzea a tank vysvětluje, proč potřeboval lepší, než jsem mohl já.